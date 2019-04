Politiet etterforsker eksplosjonen som et drapsforsøk, og området er sperret av for tekniske undersøkelser. Politiet har ingen mistenkte i saken.

– Det er en alvorlig hendelse. Det er opplysninger vi har fått inn og etterforskning på stedet som gjør at vi mistenker at det er et drapsforsøk, sier operasjonsleder Mikael Ehne, til TT i 5-tiden natt til onsdag.

Ehne sier til Aftonbladet politiets bombegruppe er på vei. Han ønsker ikke å gå inn på hvor mange som er sendt til sykehus, men sier det er snakk om alle som var i eneboligen da eksplosjonen skjedde.

– Det er uklart om eksplosjonen har skjedd i eller utenfor boligen. Vi har ikke noe klart bilde foreløpig, sier operasjonslederen til avisen.

I forbindelse med eksplosjonen skal flere vinduer i huset ha blitt knust.

Strängnäs ligger en times kjøring vest for Stockholm. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 01.18.