Hver dag gjennomfører tolletaten hundrevis av kontroller over hele Norge. Noen av dem kan ende i farlige situasjoner.

– Vi jobber i en ganske krevende tilværelse ved øde grenseoverganger langt fra folk, fe og politi. Skulle det oppstå en truende hendelse har vi per nå ingenting å forsvare oss med, sier Fredrik Støtvig, leder i Norsk Tollerforbund til TV 2.

Utgått tillatelse

Siden 2016 har tollere hatt pepperspray til å beskytte seg mot kriminelle, men det ble det slutt på forrige måned. Årsaken? Tillatelsen hadde gått ut.

Leder i Norsk Tollerforbund, Fredrik Støtvig. Foto: Tommy Storhaug

– Vi har flere episoder hvor det er både trusler og vold. Vi kontrollerer tungt kriminelle som har lange rulleblader både for vold og drap, sier Støtvig.

I motsetning til i Norge har tollerne i våre naboland tilgang til både pepperspray, batong og våpen.

– I både svensk toll og finsk toll er de utstyrt med batong og de er bevæpnet, så det at vi i Norge ber om pepperspray synes vi er helt rimelig, sier Støtvig.

Kreves forskriftsendring

Saken er nå til behandling hos flere departement. Det kreves nemlig en forskriftsendring for å få peppersprayen tilbake til tollerne.

– Vi trenger den peppersprayen, fastslår toller Monica Ødegaard.

Monica Ødegaard vil ha peppersprayen tilbake på jobb. Foto: Tommy Storhaug

Hun og kollegene håper at det ikke skjer noe alvorlig mens de venter på en avklaring.

– Jeg følte meg tryggere før da vi hadde pepperspray. For oss og for meg er det et nødvergemiddel som gjør at vi har en forsikring når vi er på jobb dersom en situasjon eskalerer og blir alvorlig, sier hun.

Skal være trygt

I en mail til TV 2 kommer finansminister Siv Jensen med følgende kommentar:

«Det skal være trygt å gå på jobb, også for tollerne. Pepperspray er et viktig tiltak for nettopp det. Derfor må vi rydde opp så raskt som mulig og gjøre det som trengs for at tollerne fortsatt kan være utstyrt med pepperspray. Justisdepartementet jobber nå med forskriftsendring».