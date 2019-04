Natt til mandag ble en kvinne i 80-årene slått i ansiktet da hun konfronterte en 16 år gammel gutt. 16-åringen og tre andre ungdommer bedrev da skadeverk på tre biler.

Ungdommene skal blant annet ha knust ruter og kuttet opp dekk.

En video av voldsepisoden, som viser at én av ungdommene står og snakker med kvinnen, og senere slår til henne i ansiktet, har siden da spredt seg raskt på internett.

– Vær så snill å gå herifra, sier kvinnen kort tid før hun blir slått.

Politiet opplyser at de er kjent med at flere personer har ytret ønske om å oppsøke gjerningspersonene i forbindelse med voldshendelsen.

De skriver i en pressemelding at de har iverksatt flere tiltak, og at personene som var involvert i hendelsene ikke er på adressen det vises til i videoen. Politiet oppfordrer publikum til å ikke gripe inn i saken.

Svært preget

TV 2 har vært i kontakt med kvinnen på videoen. Hun ønsker ikke å stå frem med navn, men sier at hun opplever hele situasjonen som svært belastende.

– De gjorde hærverk på postkasser, så da gikk jeg ut og ba jeg dem slutte. Jeg sa at hvis de ikke slutta skulle jeg ringe politiet. Da slo han meg, sier kvinnen i 80-årene, tydelig preget.

– Jeg ønsker ikke prate så mye mer om det nå. Det er fortsatt veldig sterkt, avslutter hun, og opplyser at hun har det bra nå. Hun fikk en hoven leppe, men det var ikke nødvendig å besøke legevakten.

Alle tilgjengelige ressurser på saken

Politiet skriver i en pressemelding at de ser alvorlig på saken, og at de har satt inn alle tilgjengelige ressurser i arbeidet med den. Det er opprettet flere saker og per nå er politiet kjent med følgende straffbare forhold:

Vold mot en kvinne på over 80 år

Ran av en yngre gutt

Trusler med kniv

Flere tilfeller av skadeverk ved at dekk på biler er skåret opp, ruter på biler er knust i tillegg til knust vindu på en av stedets puber

Bæring av kniv på offentlig sted

Andre ordensforstyrrelser

Forsøk på ildsettelse

Politiet gjennomførte avhør med tre av de mistenkte tirsdag kveld.

– Vi vet at slike hendelser kan skape uro og utrygghet i et lokalsamfunn og vi er derfor i gang med etterforskning av saken og oppfølging av ungdommene, sier politioverbetjent i Innlandet politidistrikt, Roger Næss.

Videoen av hendelsen deles raskt på sosiale medier, men politiet oppfordrer alle til å vise respekt for de fornærmede og ta avstand fra det som har skjedd og denne videoen, samt å ikke dele den videre.

De fire ungdommene er mellom 14 og 16 år, og har tilknytting til en ungdomsinstitusjon på Rena.