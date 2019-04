En kinesisk kvinne ble i helgen pågrepet av Secret Service ved Trumps feriested Mar-a-Lago etter at hun oppførte seg mistenkelig, melder Washington Post.

Ifølge etterforskerne oppsøkte Yujing Zhang (32) Mar-a-Lago lørdag, og fortalte sikkerhetspersonellet at hun var der for å svømme.

Kvinnen ble spurt om hennes far var medlem av feriestedet, men ga ikke svar.

– Hun ga heller ingen definitive svar da hun ble spurt om hun var der for å møte noen, skriver spesialagent Samuel Ivanovich i rettspapirene.

Sikkerhetspersonellet valgte å la henne passere, i den tro at at hun var en slektning av et medlem, siden de ikke greide å kommunisere med henne.

Resepsjonist grep inn

Først da en resepsjonist like etterpå spurte hvorfor hun var der, og kvinnen oppga at hun var der for en tilstelning i regi av FNs kinesisk-amerikanske forening, ble det fattet mistanke rundt kvinnens egentlige grunner til å være der.

– Resepsjonisten visste at dette arrangementet ikke eksisterte, skriver Ivanovich videre.

Da ble kvinnen anholdt og avhørt.

Deretter fortalte kvinnen at en kinesisk venn ba henne reise fra Shanghai i Kina til Mar-a-Lago i Florida for å oppsøke medlemmer i presidentens familie for å snakke om forholdet mellom USA og Kina. Amerikanske myndigheter har ikke greid å verifisere denne historien.

Trump besøkte Mar-a-Lago i helgen, men kvinnen skal ikke ha greid å komme seg i nærheten av hvor presidenten har oppholdt seg, ifølge nyhetsbyrået AP.

Tatt med fire mobiler

Da kvinnen ble pågrepet, hadde hun med seg fire mobiltelefoner, en pc, en ekstern harddisk og en minnepinne som inneholdt skadelig programvare. Hun hadde også to pass.

Hun hadde derimot ikke med seg noe badetøy.

I avhør kom det også frem at kvinnen snakket engelsk godt.

Kvinnen er nå siktet for å ha gitt misvisende uttalelser til myndighetene, samt for å ha tatt seg inn på et avgrenset område.