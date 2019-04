– Mange i denne troppen fortjener ikke å spille for Manchester United

– City og Liverpool er milevis foran

​TV 2-ekspert Brede Hangeland er enig i at Manchester United må bruke sparepengene i sommerens vindu for å kunne konkurrere med de aller beste.

– Det er ingen tvil om at Liverpool og Manchester City per nå er milevis foran United. Det vet Solskjær, han har overprestert enormt frem til de siste ukene. For en gangs skyld var han uheldig mot Wolverhampton.

Hangeland mener at mange av posisjonene bør forsterkes.

– En midtstopper, en høyreback, en eller to sentrale midtbanespillere på toppnivå. Det er et minimum av det United trenger for å kunne kjempe om tittelen neste år. Nå er Liverpool og City langt foran, sier den tidligere landslagskapteinen.

– Vil lokke alle spillere

​Men det er ingen selvfølge at Solskjær og co. spiller i Champions League neste sesong. Etter tirsdagens tap ligger United på femteplass med 61 poeng. Det er kun ett poeng mer enn Chelsea som møter Brighton onsdag kveld. Arsenal (63 poeng) og Tottenham (61 poeng) er begge foran United og har i tillegg én kamp tilgode.

Djordjic tror at klubben vil klare å rekruttere spillere fra øverste hylle - også om det ikke skulle bli CL-spill neste sesong.

– Manchester United er en klubb som lokker alle spillere. Glem ikke at Pogba kom tilbake for 100 millioner pund da United skulle spille Europa League. Da finnes det muligheter.

Og Bojan Djordjic har sett seg ut en spiller som han mener vil kunne være en fremtidig United-stjerne. Men den karen har en fortid i Manchester City.

– Det trengs forsterkninger i mange posisjoner. United skal være som Real eller Barcelona der man skjønner hvorfor spillerne er der. Det skal være spesielle spillere med kvalitet i hver posisjon. En ung Jadon Sancho kan ta steget og bli en løsning på høyresiden til United, spår Djordjic, som traff svært godt med sine spådommer under tirsdagens TV 2-studio.