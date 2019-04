Villarreal - Barcelona 4-4

Barcelona ledet 2-0 etter kvarteret på El Madrigal, men Villarreal leverte en utrolig snuoperasjon og gikk opp i 4-2.

Men Villarreal gikk i oppløsning da Álvaro González ble utvist fire minutter før full tid, og i siste ordinære spilleminutt reduserte imidlertid Messi med et utsøkt frispark, før Luis Suárez banket inn 4-4-målet på overtid.

Barcelona er fortsatt suverene La Liga-ledere med åtte poeng ned til Atlético Madrid på andreplass. Villarreal ligger på 17. plass med to poeng ned til nedrykk.

Drømmestart for Barcelona

Etter tolv minutters spill tok Barcelona ledelsen etter tolv minutter spill. Malcom ble spilt fri på høyresiden, tok seg inn fra kanten og serverte Philippe Coutinho, som skled inn 1-0-målet.

Bare tre minutter senere satte Malcom inn 2-0-målet selv da han headet innlegget fra Aruro Vidal.

Midtveis i førsteomgang kom reduseringen fra Villarreal. Samuel Chukwueze ble spilt i bakrom og satte ballen i stolpen, men han var først på returen og satte iskaldt inn 1-2-målet.

Snaut fem minutter inn andreomgang kontret Villarreal glitrende og ballen havnet ute til høyre hos Karl Toko Ekambi, som så at Marc-André ter Stegen forventet innlegg. Ekambi satte «innlegget» rett i mål og utlignet til 2-2.

Messi kom inn – to i fleisen

Etter en times spill kom Lionel Messi inn, men han kunne ikke redde Barcelona fra Villarreals eventyrlige snuoperasjon, for like etter satte Vicente Iborra inn 3-2-målet etter et lekkert gjennomspill.

Med ti minutter igjen å spille ble Carlos Bacca spilt i bakrom. Den tidligere Sevilla- og Milan-spissen rundet Ter Stegen og la på til 4-2.

Etter 86 minutters spill ble Villarreal redusert til ti spillere etter at Álvaro González pådro seg sitt andre gule kort for kvelden.

Utvisningen snudde kampen igjen, for Lionel Messi reduserte til 3-4 med et lekkert frispark i siste ordinære spilleminutt, før Luis Suárez banket inn 4-4-målet på overtid.