Venstresiden styrker seg, mens den borgerlige blokken taper terreng i kampen om makt i de største kommunene.

Fem måneder før valget viser TV 2s prognose som er laget på grunnlag av den nasjonale kommunevalgmålingen fra Kantar TNS at det kan bli rødt styre i flere av de største kommunene.

Rødt flertall i Oslo

Bakgrunnstallene på målingen viser at SV, Rødt og De Grønne samlet er større enn Arbeiderpartiet i hovedstadsområdet. Selv om Arbeiderpartiet faller, styrker den høye oppslutningen for de tre en samlet venstreside i prognosen.

Dersom det hadde vært valg i dag ville trolig Raymond Johansen (Ap) beholdt byrådsmakten, men Rødt, SV og De Grønne ville samlet fått flere mandater enn Arbeiderpartiet i Oslo bystyre.

Knapt i Bergen

I landets nest største by er byrådet som består av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre, er langt fra flertall på TV 2s prognose i april.

Derimot sørger fremgangen for partiene på venstresiden til et knappest mulig flertall sammen med Arbeiderpartiet. Spørsmålet er bare om KrF og Venstre vil godta et slikt samarbeid.

Dersom KrF og Venstre får med seg Senterpartiet til borgerlig side, havner blokkene ganske likt og Bompengelista kan havne på vippen.

Dermed er det fortsatt ganske åpent hvem som vil styre Bergen de neste årene.

Rødt i Trondheim

I nye Trondheim (slås sammen med Klæbu) ser det ut til at ordfører Rita Ottervik (Ap) går mot en ny periode. TV 2-prognosen viser at venstresiden beholder flertallet.

Ottervik sikret seg imidlertid et valgteknisk samarbeid med flere partier etter forrige valg. (Ap, MDG, SV, V, PP, KrF, Sp). Flere av partiene har imidlertid varslet at de ikke ønsker å fortsette samarbeidet etter valget.

Blått i Stavanger

I nye Stavanger kommune (blir slått sammen med Rennesøy og Finnøy) er det borgerlig flertall.

I dagens Stavanger samarbeider Høyre, Frp, Venstre, KrF, Senterpartiet og Pensjonistpartiet. Samlet har denne blokken flertall på TV 2s prognose.

Norges femte mest folkerike kommune Bærum viser prognosen at det ligger an til et klart borgerlig flertall.

I nye Kristiansand (slås sammen med Søgne og Sogndalen) er det jevnt mellom de rikspolitiske blokkene og andre partier havner på vippen.

I nye Drammen (slås sammen med Nedre Eiker og Svelvik), viser prognosen svært jevnt løp mellom de nasjonale blokkene.

I nye Asker (slås sammen med Hurum og Røyken) viser prognosen klart borgerlig flertall.

I nye Lillestrøm (slås sammen med Sørum og Fet), ligger an til rødgrønt flertall et år før valget. I dagens Skedsmo samarbeider Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Venstre. Mens det er klart rødgrønt flertall på prognosen for Norges tiende mest folkerike kommune, Fredrikstad.