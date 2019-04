Opposisjonslederen sa tirsdag kveld at det vil glede ham stort å sette seg ned med May for å diskutere en felles brexit-strategi.

– Vi skal møte statsministeren, sa Corbyn.

– Vi erkjenner at hun har kommet med et utspill. Jeg erkjenner mitt ansvar som representant for folk som støttet Labour under siste valg, og for folk som ikke støttet Labour, men som likevel ønsker forutsigbarhet og sikkerhet rundt sin egen framtid, og det er på dette grunnlag at vi skal møte henne og ha disse samtalene, sa Labour-lederen.

Få timer tidligere inviterte den konservative statsministeren Corbyn til samtaler om en løsning på brexit-krisen. May sa også at hun ville be EU om en ny, kort utsettelse.

Corbyn la i sin uttalelse til at det viktigste ikke er hvorvidt Storbritannia må delta i valg på EU-parlament eller ikke.

– Vi må være sikre på at vi ikke krasjer ut av EU i neste uke uten noen avtale, sier Corbyn og viser til det kaos som kan følge av det.

