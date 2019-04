Kjetil Rekdal og advokat Erik Flågan satt i møte med Start i nesten ni timer tirsdag.

Sent tirsdag kveld kom meldingen fra Start om at de har kommet til enighet med Rekdal om å avslutte arbeidsforholdet med klubben med umiddelbar virkning.

– IK Start igangsatte prosesser angående Rekdals ansettelsesforhold som følge av rapporter om forhold som var uforenlig med klubbens verdigrunnlag. Når vi likevel har valgt å inngå dette forliket, så er det av hensyn til klubben og våre ansatte og den belastningen de har stått i, og fortsatt ville ha stått i dersom prosessen hadde fortsatt, sier Monica Bergin Grimstad, styreleder i IK Start i pressemeldingen.

– Jeg aksepterer klubbens behov for at vi måtte gjennom denne prosessen, selv om de seneste dager har vært belastende for alle involverte parter, inklusive meg, sier Kjetil Rekdal.

– Jeg takker for den støtten jeg har fått og håper alle nå støtter oppunder spillerne, klubben, eiere og dets styrer på veien videre. IK Start har et stort potensial og jeg ønsker klubben lykke til for fremtiden, sier Kjetil Rekdal.

