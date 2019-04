Watford-Fulham 4-1

Det ble med én sesong i Premier League for Fulham. Tirsdagens 1-4-tap mot Watford gjør at London-klubben rykker ned til Championship drøyt ti måneder etter opprykket.

Forrige helg rykket Huddersfield ned.

Hughes-perle

Abdoulaye Doucouré sendte Watford i ledelsen med en fin prestasjon 23 minutter ut i oppgjøret. Ryan Babel utlignet ti minutter seinere. Like etter en times spill fikk Will Hughes drømmetreff på hel volley. Troy Deeney la på til 3-1 tjue minutter før slutt etter fint forarbeid av Andre Gray. Like etterpå økte Kiko Femenía til 4-1.

Med fem kamper igjen ligger Fulham 16 poeng bak trygg plass. Laget har sluppet inn hele 76 mål på 33 kamper.

Fulham rykket opp til Premier League via playoff i mai 2018. Aston Villa ble slått 1-0 i finalen. Optimismen var stor før sesongen. Klubben kjøpte en rekke spillere i fjor sommer, men få av dem har lykkes.

To managersparkinger

Manager Slavisa Jokanovic fikk sparken i midten av november. Claudio Ranieri tok over, men heller ikke italieneren fikk sving på Fulham. Ranieri fikk sparken dagen etter 0-2-tapet mot Southampton 27. februar. Scott Parker overtok. Siden har det blitt fem strake tap.

To nordmenn har fått spilletid for Fulham denne sesongen. Stefan Johansen fik begrenset med tillit i første halvdel av sesongen. Nordmannen startet fire Premier League-kamper før han forsvant på lån til West Bromwich i januar. På overgangsvinduets siste dag ble Håvard Nordtveit hentet på lån fra Hoffenheim.

Nordtveit har startet fire kamper for klubben.