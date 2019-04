Føreren av personbilen, en 73 år gammel kvinne fra Flakstad, døde av skadene hun ble påført i kollisjonen på E10 i Vestvågøy i september 2017.

I tillegg til den ubetingede dommen mister 59-åringen sertifikatet i tre år, og må avlegge full førerprøve på nytt før han igjen får lov til å kjøre bil eller buss.

Mannen erklærte seg ikke skyldig da saken gikk for retten i slutten av mars, melder Avisa Nordland.

Bussjåføren forklarte ulykken med at det var personbilen som kom over i hans kjørefelt og ikke motsatt.



Men både åstedsgruppen fra politiet, Statens vegvesen og et firma spesialisert innen rekonstruksjon av trafikkulykker avga hver sin rapport med sammenfallende konklusjon om at det var bussen som hadde kommet over i personbilens kjørefelt, skriver Avisa Nordland.

Retten finner det ifølge dommen bevist utover enhver rimelig tvil at bussen i kollisjonsøyeblikket befant seg minst 1,75 meter til venstre for midten av veien.

Bistandsadvokaten la ned påstand om oppreisningserstatning til etterlatte, men dette ble ikke tatt til følge.

– Min klient er fornøyd med å ha blitt frikjent for kravet om erstatning på over en million kroner. Det som er vanskelig å håndtere for ham, er tap av føreretten. Det er det som gjør at han vurderer å anke, men foreløpig er det ikke tatt noen avgjørelse, sier bussjåførens forsvarer, advokat Tarjei Ræder Breivoll.

