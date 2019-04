Helsepersonellet på alpinlandslaget på herresiden har sendt et varselbrev angående Christian Mitter til alpinlandslaget, Norges Skiforbundet og Arbeidstilsynet.

Det melder NRK tirsdag. Brevet skal ha blitt sendt like etter VM i Åre i februar og støttes av samtlige åtte personer i helsepersonellet.

Helsepersonellet truer med å si opp «hvis ikke situasjonen endres».

TV 2 har ikke lykkes i å få en kommentar fra landslagssjef Mitter.

– Jeg er kjent med at det er kommet en varsling mot meg når det gjelder min lederstil og kommunikasjonsform. Jeg tar tilbakemeldingene på alvor og først er det nødvendig for meg å finne ut mer om hva det dreier seg om og jeg ønsker at vi skal gå gjennom dette på en ryddig og konstruktiv måte, sier Mitter til NRK.

Sportssjef Claus Ryste ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2 og henviser til uttalelsene han har gitt til NRK.

– Jeg har ikke mulighet til å uttale meg om interne forhold når det gjelder våre medarbeidere, men jeg har tro på at vi skal løse det på en god måte, sier Ryste til statskanalen.

Komitéleder Ola Evjen har ikke besvart TV 2s henvendelse.

Østerrikske Mitter har vært landslagssjef siden 2015. Han har tidligere vært trener for landslagskvinnene.