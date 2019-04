Senterpartiet på vei mot rekordvalg

Aldri før har Senterpartiet gjort det bedre på kommunevalgmålingen Kantar TNS lager for TV 2. Trygve Slagsvold Vedum kan smile over at velgerne strømmer til partiet fra alle kanter.

Rekordresultat

Om et år fyller Senterpartiet 100 år. Jubileumsgaven kan velgerne komme til å gi partiet på forskudd. Fem måneder før høstens valg får partiet nemlig 14,3 prosent, en fremgang på 1,9 prosentpoeng fra mars. Det er ny rekord.

– Det vil være det beste resultatet i Senterpartiets 99-årige historie, så selvfølgelig vil det være et godt resultat, sier Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

I de minst sentrale kommunene har partiet en oppslutning på 23 prosent, mens den er 5 prosent i de mest sentrale kommunene i landet. I flere byer kan de nå havne på vippen og avgjøre hvem som får makt.

– Våre kandidater kommer til å være tydelige at det er sakene som er viktig å få gjennomslag for. Så vil vi forhandle med de andre for å se hvordan vi kan få mest mulig gjennomslag for våre saker, sier Vedum.

Velgerflukt fra Ap

Arbeiderpartiet er at partiene som rammes hardt av Senterpartiets fremgang. Partiet får 26,4 prosent (-0,1), men hele 6,6 prosentpoeng dårligere enn valgresultatet for fire år siden som var på 33,0. Et resultat på linje med denne målingen ville vært historiens dårligste kommunevalg for Arbeiderpartiet.

– Det er for lavt, men vi var på vei opp etter å ha gått ned. Når vi får fokus på andre ting enn saker så er våre velgere utålmodige, De går ikke nødvendigvis til andre partier men de går til gjerdet, vi må fortjene den tilliten, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Men bakgrunnstallene viser at stadig flere tidligere Ap-velgere går nettopp til andre grønne og røde partier som Senterpartiet, SV og Rødt.

Nesten 50.000 velgere som stemte Arbeiderpartiet i 2017 sier de ville stemt Senterpartiet, mens det er rundt 30.000 velgere som går fra Arbeiderpartiet til SV og nesten like mange til Rødt.

Radikal opptur

Både SV og Rødt går litt frem på målingen sammenlignet med mars. SV får 5,8 prosent (+ 0,7), mens Rødt får 4,4 (+ 0,2). Det er mer enn dobbelt så høy oppslutning som partiet fikk for fire år siden.

Som TV 2 fortalte mandag stiller også Rødt til valg i langt flere kommuner i høst enn hva de gjorde ved det forrige kommunevalget.

Også De Grønne kan notere seg for sterke tall. 5,8 prosent er en fremgang på hele 2,4 prosentpoeng fra mars. Oppslutningen er nesten tre ganger så stor blant velgerne under 30 år som den er blant velgere over 60. Partiets problem er at når det kommer til valg er det de eldste velgerne som i større grad enn de yngre faktisk stemmer.