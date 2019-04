Ifølge Folkehelseinstituttet er pneumokokker en bakteriegruppe som kan føre til mer alvorlig sykdom som blodforgiftning, lungebetennelse og hjernehinnebetennelse.

Kommunelege i Vestnes kommune i Møre og Romsdal, Jan Håkon Fjeldheim, forteller at over en tre måneders periode har det vært innlagt pasienter på Molde sykehus og Ålesund sykehus, der noen har hatt alvorlig lungebetennelse, og noen med tendens til blodforgiftning.

Det har vært ni tilfeller av alvorlig pneumokokksykdom, hvor alle har hatt samme bakteriestamme, ifølge Didrik Vestrheim, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Fellesnevneren er at de har kommet fra samme arbeidsplass i kommunen.

Kommunelegen opplyser at det har gått bra med alle, og at de er skrevet ut i god behold.

Aggressiv bakterie

Fjeldheim forklarer at de ikke ville karakterisere de første tilfellene, men at siden det etterhvert kom flere så kunne en betegne det som et utbrudd.

– Det var samme bakterietype, en undergruppe av pneumokokktypen, som er mer aggressiv enn den vi har i vår normale tarmflora, sier kommunelegen.

Han forteller at smittepresset er stort i skipsverftet, da de ansatte jobber tett på hverandre. Men en fullstendig oversikt over antall smittede får de når de får en rapport fra sykehuset.

Ifølge Vestrheim kan sveisearbeid gi økt risiko for infeksjon.

– Det kan ha med å gjøre at man puster inn metallrøyk, det øker sårbarheten for infeksjon, forklarer han.

Massevaksinering

Ifølge kommunelegen vil de iverksette strakstiltak for å unngå smitte fra pneumokokkbakteriene. I tillegg samarbeider de tett med bedriften, Folkehelseinstituttet og sykehusene i Molde og Ålesund.

– Hovedtiltaket nå på sikt er at fra neste uke vil det settes igang vaksinering av hele arbeidsgruppen. Det er ganske mange, så det kan bli opptil 1800 til 2000 mennesker som skal vaksineres. Så oppfordrer vi til å ikke gå på jobb hvis man føler seg syk, og oppsøke lege hvis man er bekymret, sier Fjeldheim.

Vaksine mot pneumokokksykdom gis i barnevaksinasjonsprogrammet, ifølge Vestrheim. Folkehelseinstituttet anbefaler også vaksinasjon til personer over 65 år, og andre med kjente risikofaktorer.



Det siste tiltaket er å informere lokalbefolkningen om at det ikke er en generell fare for smitte, ifølge Fjeldheim.

– Du blir ikke smittet på gata, eller i butikken. Men det er klart folk ringer og lurer på hvor stort smittepresset er. Derfor går vi ut med en melding internt i kommunen i morgen, sier kommunelegen.

Sjeldent

Om sammenhengen mellom tilfellene kunne vært oppdaget tidligere vil ikke Vestrheim spekulere i. Han legger til at det ikke har vært sett tilsvarende utbrudd i Norge tidligere.

– Vi vet at det kan forekomme, det har vært beskrevet liknende utbrudd andre steder i Europa, men det er veldig sjeldent, sier Vestrheim.