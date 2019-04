Se «Tid for hjem» pusse opp en hel togstasjon

– Dette ser jo ikke ut. Det er jo alt mulig rart, sier Guttorm Midlang, frivillig i Norsk Jernbaneklubb.

Rundt han i klubblokalet til organisasjonen Museet Gamle Vossebanen befinner det seg gammelt utstyr, papirer, gulvteppe, gule vegger, gamle møbler og mange esker i alle kriker og kroker.

Det kom inn hele 600 søknader til de 14 ulike hjelpe-prosjektene som de ansatte i TV 2 i Bergen og Oslo har hjulpet med. Prosjektene er inspirert av ulike TV 2 program og kunnskap og erfaring som er blant de ansatte.

Sendte søknad til TV 2

– Hvorfor har det blitt sånn her da, fortsetter han spørrende.

Totalt er de rundt 60 og 80 frivillige fra Norsk Jernbaneklubb som skrur og fikser for å holde liv i 100 år gamle lokomotiv. De tar vare på mange ting, men har ikke tid til å rydde midt oppi all togmekkingen.

Derfor sendte de inn en søknad til «Hele TV 2 hjelper deg» for å få hjelp til å fikse klubbhuset deres på Arna gamle stasjon, ettersom det også er moderorganisasjonen Norsk Jernbaneklubb sitt 50-årsjubileum i år.

I sommerhalvåret kjører de damplokomotiv slik de gjorde på Bergensbanen i gamle dager, og de ønsker at klubbhuset skal være et hyggelig sted å besøke for de som blir med på en tur på skinnene.

– Tenk deg da for en flott ting det kunne vært når det blir pusset opp, og de som er reisende kan komme inn og se på, sier Sølvi Helene Møinichen og ser rundt i klubblokalet.

Og oppussing er nettopp det Kjersti Bergesen, Einar Nilsson og Andreas Nygaard i Tid for hjem-teamet kan hjelpe dem med.

Hele TV 2 har bidratt

Det er ikke bare «Tid for hjem» som har tatt utfordringen fra Solveig Barstad om å hjelpe. Flere av de ansatte i TV 2 har stilt opp for å hjelpe til i totalt 14 prosjekter. Totalt har det kommet inn hele 600 søknader til de ulike prosjektene.

Sporten hjalp til med å fikse sykler.

TV 2 i Oslo og Bergen har vervet blodgivere og organdonorer. Bare i Oslo ble det vervet 50 nye blodgivere og mange hundre organdonorer. Nyhetsavdelingen plukket plast i Øygarden utenfor Bergen, sportsavdelingen har fikset sykler, «Skal vi danse» tilbyr dansekurs med profesjonell dansehjelp for gastrokirurgen ved Østfold sykehus Kalnes og elever ved Davinci Monstessoriskole fikk opplæring i koding med lego-roboter av ansatte på Sumo i Bergen.

– Det er jo så mye greier!

«Tid for hjem»-teamet kommer inn på Arna gamle stasjon og ser at det trengs hjelp.

Møbler bæres ut og gulvteppet rives, mens nye farger males på veggene og det blir lagt nytt gulv.