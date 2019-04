Undersøkelsen av ulykken med tankskipet «Sola» TS og fregatten «KNM Helge Ingstad» har pågått for fullt siden ulykkesnatten 8. november i fjor. Nå har politiet endret status på tre involverte, bekrefter påtaleansvarlig i Vest politidistrikt til NRK.



– Losen på «Sola TS» ble mistenkt tidlig, og etter nærmere etterforskning har vi registrert mistenktstatus på vaktsjef på fregatten og en ansatt på Fedje VTS, sier påtaleansvarlig Ole Bjørn Mevatne.

Losen på «Sola TS» er mistenkt for brudd på navigasjonsreglene, blant annet om skipet lå riktig i farvannet og ga riktig signal til fartøyet som kom imot, ifølge Mevatne.

Én person på trafikksentralen på Fedje er også under mistanke. rafikksentralen har ansvar for hele trafikkbildet i området.

Vaktsjefen på broen på fregatten Helge Ingstad hadde hovedansvaret for å føre fregatten trygt gjennom farvannet på ulykkestidspunktet. Det var i alt sju personer på broen på ulykkestidspunktet.

Disse tre personene hadde hovedansvar på hver sin stasjon hos de tre involverte partene ulykkesnatten.

Ingen er foreløpig siktet i saken.

Om politiet finner ut at noen skal siktes i saken, og det kommer til tiltale og dom, kan det lede til både foretakstraff, og straff av enkeltpersoner på KNM Helge Ingstad, Sola TS og/eller Fedje VTS.

– Det er sentralt å se på hendelsesforløpet og finne ut hvorfor fregatten har kollidert. Vi har ingen indikasjoner på at det har vært teknisk svikt forut for ulykken. Derfor er de vurderinger som er gjort, eller ikke gjort, på broen helt sentrale for etterforskningen, uttalte seksjonsleder Frode Karlsen i Vest politidistrikt til TV 2 i februar.

