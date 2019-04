Det opplyste Manchester Citys manager Pep Guardiola på en pressekonferanse tirsdag.

30-åringen ble tatt av banen i andreomgangen mot Fulham i forrige kamp fordi han fikk kjenning med noe som kunne være en skade, om vi skal tro Guardiolas kommentarer etter kampen.

Nå står det såpass ille til med Agüero, som er toppscorer med 19 mål i Premier League så langt, at argentineren står over onsdagens TV 2 Premium-sendte kamp mot Cardiff. Han har ikke trent de siste to dagene.

– Agüero og Fabian Delph er de eneste to skadene. De andre har det veldig bra, sa Guardiola om skadestiuasjonen.

Spissen skal derimot være aktuell for semifinalen i FA-cupen mot Brighton lørdag, men antagelig spares han til mesterligamøtet med Tottenham om en uke.

Manchester City er fremdeles med i kampen om fire trofeer denne sesongen. I ligaen er de i en intens duell med Liverpool, som leder med to poeng med én kamp mer spilt. Sistnevntes fans vil nok sette pris på at rivalen stiller svekket mot Cardiff. På en annen side har City en så sterk stall at de er store favoritter mot waliserne.

Hos Liverpool meldes det at stopperbauta Virgil van Dijk er tilbake i trening etter en ankelskade. Liverpool møter Southampton fredag kveld.

De siste månedene av sesongen blir fulle av avgjørende kamper for de lyseblå.

– Alle gleder seg til de neste ukene, men vi vet også at vi kan tape alt. Det er ikke mer komplisert enn det, sier Guardiola.