Med unntak av en elektrisk utgave av Focus, har ikke Ford akkurat markert seg sterkt på elbiler så langt. Men nå skjer det ting!

I fjor avslørte de at deres første elbil skal bli en SUV som designmessig er inspirert av ikonet Mustang. Nå har det kommer flere detaljer, og de lover godt.

Vi i Broom er akkurat nå til stede på et stort pressearrangement i Amsterdam. Her avslører Ford rekkevidden på sin første elbil, og det er tall som virkelig imponerer.

Overgår også Tesla

Fords nye elbil får nemlig rekord-rekkevidde. Opptil 600 kilometer, målt etter den nye og langt strengere WLTP-målemetoden, er tallet Ford nå går ut med. Når vi vet at konkurrentene fra Audi, Mercedes og Jaguar har rekkevidde godt under 500 kilometer, er det et svært sterkt tall. Ja, her overgår Ford også Tesla.

Den nye el-SUVen kommer neste år, og allerede nå kan interessenter sikre seg fortrinnsrett til å bli en av de første eierne.

Så langt har Ford kun sendt ut et silhuett-bilde av elbilen sin. Kanskje kommer det noen bildedrypp underveis på arrangementet i Amsterdam, det kommer vi i såfall tilbake til.

Her er selve prototypen på Norgesbilen ​

Ford lanserer straks ny hybridutgave av Mondeo stasjonsvogn. Kanskje kan det gi nytt liv til en modell som nå er litt glemt hos mange bilkjøpere.

Slipper å lade ofte

– Dette blir en sportslig og anvendelig elektrisk SUV som viderefører de meget gode kjøreegenskapene som Ford alltid har vært kjent for, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Han er spesielt fornøyd med å avsløre nyheten om den nye elbilens rekordlange rekkevidde.

– Med en fantastisk god rekkevidde på opptil 600 km vil Fords nye elbil være et reelt alternativ for alle de som i dag opplever at mange av elbilene på markedet må lades for ofte til at de i praksis er et godt alternativ til biler med tradisjonell forbrenningsmotor.

Broom er på plass i Amsterdam akkurat nå, der Ford legger fram en rekke nyheter som blir interessante for norske bilkjøpere.

– Dette vet vi er en god nyhet som norske kunder vil sette pris på. Samtidig bidrar Ford til å bygge opp en infrastruktur og andre digitale løsninger som vil gjøre bruken av både denne og fremtidige elbiler og hybridbiler enda mer attraktive enn de er i dag, sier Berg.

Viktig nyhet: Nå kommer Mondeo stasjonsvogn som hybrid

Enorm investering

Ford investerer nå mer enn 100 milliarder kroner i elektrifisering og vil lansere en eller flere elektrifiserte varianter av alle nye og eksisterende modeller – alt fra 48 volt hybrid, hybrid, ladbar hybrid og helelektrisk..

Norge deltar aktivt i utviklingen av de elektrifiserte nye modellene

Dette er den første modellen fra det Ford kaller Team Edison. De skal de neste årene utvikle en rekke elektrifiserte Ford-modeller for det globale markedet.

Den glemte elbilen forsøkte seg igjen

Slagordet "GoFurther" passer veldig godt til den kommende elbilen som får rekkevidde på over 600 kilometer.

Gjort studier i Norge

– Norske kunder er kanskje de mest erfarne elbilkundene i verden. I tillegg har vi et svært skiftende klima. Dette gir verdifull kunnskap som Ford tar med seg når vi nå for alvor satser på fremtidens løsninger.

– Ford Motor Norge har også samarbeidet tett med Team Edison som har gjort en rekke undersøkelser og studier i Norge. Vi er dypt involvert i utviklingen av Fords elektrifiserte biler, sier Per Gunnar Berg.

LES MER: Fords elbil skal gå som et helv***

Se video: En av verdens dyreste – og med god grunn!

​