Denne uka er 360 turoperatører fra hele verden på plass i Ålesund for å kjøpe norske reiselivsopplevelser gjennom møteplassen Norwegian Travel Workshop

– Det er helt fantastisk, det kan faktisk ikke bli bedre. Det å få lov til å arrangere denne messa er litt som å få OL får vår del. Vi har verdens beste norgesselgere på besøk og vi får være vertskap i en uke, gliser Tom Anker Skrede som er reiselivssjef i Destniasjon Ålesund & Sunnmøre.

FORNØYD: Turoperatør Lev Trubach. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

Den russiske turoperatøren Jazztour er full av lovord etter å ha fått luftet seg under en RIB-tur til Runde.

– Mine kunder er opprømte over hva som møter de i Norge og de elsker disse utfluktene. Oppleve flott natur, spise god, lokal mat og bo på overnattingssteder av høy standard er viktig for mine kunder, sier turoperatøren Lev Trubach i Jazztour.

Bruke naturen

I tillegg til å oppleve naturen på Sunnmøre gjennom en rekke opplevelsesturer, skal det de neste dagene gjennomføres 8600 salgssamtaler som vil generere enorme mengder turister og omsetning i milliardklassen for norsk reiseliv.

FULL FART: Flere av turoperatørene fikk seg en frisk tur til Runde med RIB. Foto: Lena Gill.

– Resultatet skal vi høste av i mange år fremover og det handler også om å selge helårsturisme, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge til TV 2.

Og turoperatørene vet godt hva turistene vil kjøpe i Norge. Tiden da turistene bare kom for å se på vakre fjell og fjorder, er definitivt over.

– Det er opptatt av skreddersydde turer spekket med aktiviteter, de er opptatt av lokal mat og de er opptatt av å gjøre ting i naturen i stedet for å se. Så ser vi en utvikling at turistene vil komme individuelt i stedet for i grupper. Det er litt flere rettet mot det eksklusive markedet, men det er eksklusivt på den norske måten: Det er kvalitet i de norske opplevelsene, ikke bare nødvendigvis 5-stjerners hotell, understreker Bente Bratland Holm.