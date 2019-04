Reinhard Grindel har trukket seg som fotballpresident i Tyskland, bekrefter Det tyske fotballforbundet i en melding tirsdag.

Grindel uttaler seg ikke i meldingen.

Oppsigelsen kommer i kjølvannet av Der Spiegels avsløring om at Grindel har mottatt i overkant av 750.000 kroner fra et datterselskap av fotballforbundet. Utbetalingene har ikke tidligere vært kjent og kommer i tillegg til lønnen hans.

Bild avslørte mandag at Grindel også mottok en luksusklokke av en ukrainsk oligark, som skal være involvert i Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

Grindel har vært president i Det tyske fotballforbundet siden april 2016 da han erstattet Wolfgang Niersbach, som måtte trekke seg etter anklager mot Tyskland om valgfusk før tildelingen av VM i 2006.

Da Mesut Özil trakk seg på landslaget etter VM i fjor, ble han også beskyldt for rasisme av Arsenal-stjernen. Forbundet tok avstand fra påstandene.

Der Spiegel nevner Philipp Lahm som en kandidat til å ta over, men at den tidligere Bayern München- og Tyskland-kapteinen avviser ifølge avisen at han er aktuell til presidentvervet.

Rainer Koch og Reinhard Rauball kommer til å ta over ansvaret etter Grindel frem til forbundstinget i september.

Grindel spilte en viktig rolle i UEFAs tildeling av EM i 2024 til Tyskland.