Ford har hatt det tøft i det norske markedet de siste årene – der veldig mye har handlet om elektriske drivlinjer.

Når viktige modeller som SUV-en Kuga, familiebilen Mondeo og flerbruksbilen S-Max ikke lenger har hatt nyhetens interesse, blir det ekstra tungt.

Men nå skjer det ting også hos Ford. Under et stort pressearrangement i Amsterdam akkurat nå, har de akkurat kunngjort en modell som blir svært viktig i Norge.

Full hybrid-pakke

Vi i Broom er til stede på eventet Ford har kalt "GoFurther". Her presenterer de en rekke elektriske nyheter og det som blir en gedigen offensiv fra merket. Flere nye modeller blir avduket – blant dem en helt ny Kuga.

Til nå har ikke denne bilen hatt noe annet enn bensin- og dieselmotorer. Men den nye kommer som både ladbar hybrid, hybrid og såkalt mild hybrid.

I tillegg blir Kuga tilgjengelig med Fords 1.5-liters og 2-liters EcoBlue dieselmotorer og en 1.5-liters EcoBoost bensinmotor.

Nye Kuga er tredje generasjon av Fords familie-SUV.

50 kilometer elektrisk

Nye Kuga er den første SUV-en som er bygget på Fords nye globale plattform, C2. Den reduserer vekten på bilen med hele 90 kilo sammenlignet med utgående modeller med samme drivlinje, samtidig som plassen forbedres.

Nye Kuga kommer i tre varianter; godt utstyrte Titanium, en sporty ST-Line og luksuriøse Vignale.

I Norge blir den ladbare hybriden helt klart den mest aktuelle. Den er tilgjengelig fra lansering i begynnelsen av 2020. En elektrisk motor vil, sammen med en 2.5-liters 4-sylindret bensinmotor, levere hele 225 hestekrefter. Kuga vil ha en ren elektrisk rekkevidde på over 50 km, målt etter den nye og strengere WLTP- målemetoden.

Over 50 kilometer rekkevidde på strøm, lover Ford.

Må lade ofte

Batteriet lades opp når du kjører og det skjer blant annet ved at energi som normalt går tapt når du bremser, blir regenerert til batteriet. Forventet ladetid til 100 prosent fra en 230 Volt kontakt er cirka fire timer – raskere ved hurtiglading. Kuga ladbar hybrid antas å få et offisielt blandet forbruk på 0,12 l/mil og et utslipp på 29 gram CO2/km. Skal du komme nært det, må du ha mye småkjøring – og lade ofte.

Sjåføren kan velge når bilen skal kjøres elektrisk. Dette gjøres ved hjelp av kjøremodusene EV Auto, EV Now, EV Later og EV Charge.

Ford Kuga kommer også som EcoBlue Hybrid med 150-hesters 2-liters dieselmotor i kombinasjon med en 48-Volts mild hybrid-løsning som gir lavere drivstofforbruk.

Ford lanserer ikke mindre enn tre hybrid-utgaver av sin nye Kuga.

Full hybrid

En integrert startmotor/generator gjenvinner og lagrer energi som vanligvis går tapt under bremsing og retardasjon og lader det 48 volts luftavkjølte batteriet. Systemet gir også motoren ekstra dreiemoment under normal kjøring og akselerasjon, samt at det driver bilens elektriske anlegg.

48-volts systemet gjør at den helt nye start stopp-teknologien på Kuga virker i flere situasjoner og presser drivstofforbruket ytterligere ned.

Litt senere i 2020 kommer nye Kuga som full hybrid som lar deg kjøre kun på elektrisitet. Her kombineres en 2,5-liters bensinmotor med en elektrisk motor, litiumion-batteripakke og en Ford-utviklet automatgirkasse. Kuga hybrid kommer både med forhjulstrekk og firehjulstrekk.

Nye Kuga kan trekke henger på opptil 2250 kilo, avhengig av drivlinjen på bilen.

Kuga er akkurat offisiell i helt ny generasjon, det skjer på et stort arrangement i Amsterdam.

67 liter ekstra bagasjerom

Som vanlig ved modellskifter har bilen blitt litt større. 44 mm bredere og 89 mm lengre enn den utgående modellen. Akselavstanden har også økt med 20 mm. På innsiden har det gitt 43 mm bredere skulderhøyde og 57 mm mer bredde i hoftehøyde i forsetene.

I baksetet har det også blitt bedre plass i bredden. Selv om høyden på nye Kuga er 20 mm lavere enn på den utgående modellen, har høyden på innsiden økt med henholdsvis 13 og 35 mm i for- og baksetene.

Hele den bakre seteradene kan skyves frem og tilbake. I bakerste posisjon gir dette den beste beinplassen i klassen. Ved å skyve setene til fremste posisjon får du 67 liter ekstra plass i bagasjerommet. Oppvarmede seter er for første gang tilgjengelig for baksetepassasjerene.

GoFurther kaller Ford eventet sitt i Amsterdam akkurat nå. Her viser de en rekke elektriske nyheter.

Solgt over én million Kuga

Et nytt 12,3 tommers heldigitalt instrumentpanel viser klare og høyoppløselige ikoner og bilder som gjør det enklere og mer intuitivt å bruke.

– Nye Ford Kuga er utviklet for å tilby SUV-kunder en bil med særpreget design, et mangfold av drivlinjer, førsteklasses komfort og avansert teknologi, sier Per Gunnar Berg, administrerende direktør i Ford Motor Norge.

Nykommeren er tredje generasjon av den mellomstore SUV-en, som ble introdusert i 2008. Ford har solgt over én million Kuga i Europa siden lanseringen.

