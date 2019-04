​– Jeg står jo i stor gjeld til dere for at dere klarte å hjelpe meg den gangen, sier Thorvald Karlsen på telefon til TV 2 hjelper deg.

Noe muffens

Thorvald er en av de som TV 2 hjelper deg har klart å hjelpe aller mest i løpet av de 25 årene som programmet har vært på luften. Thorvald fikk nemlig tilbake hele 651.000 kroner. Programleder Solveig Barstad reiser til Hammerfest for å få et gjensyn med Thorvald.

– Så koselig. For det var denne leiligheten det handlet om den gangen, sier Solveig.

– Det var denne leiligheten, ja. Jeg vet ikke helt hva som stod i papirene, men det var det som gjorde at dere tok saken. Dere så at her var det noe muffens, sier Thorvald.

MIMRER: Thorvald Karlsen og Solveig Barstad i leiligheten som han hadde kjøpt da TV 2 hjelper deg tok saken for ti år siden.

Visste ikke om aksjefond

Thorvald og Solveig ser den ti år gamle reportasjen på nytt. Da hadde Thorvald akkurat kjøpt leiligheten der de sitter i dag.

Mens Thorvald ventet på at leiligheten skulle bli klar til innflytning, trodde han at 2,5 millioner var plassert trygt i banken til en høyere rente. Det han ikke visste var at Actas finansrådgivere hadde plassert pengene hans i aksjefond.

– Jeg visste ikke at det var aksjefond før jeg fikk selvangivelsen, forklarer Thorvald.

Tapte 651.000 kr

Thorvald prøvde å redde ut pengene, men tapet var likevel på 651.000 kroner – penger som skulle gå til å betale for hans nykjøpte leilighet. Pensjonisten måtte ta opp et stort lån for å kunne flytte inn i den nye leiligheten.

– Hadde det vært penger som jeg hadde råd til å miste, sa han den gangen, så hadde jeg ikke tenkt så mye på det.

FORNØYD: Thorvald Karlsen er glad for at det ordnet seg den gangen.

Fikk igjen pengene

Men da TV 2 hjelper deg tok saken og Thorvald møtte Acta til et intervju, skjedde det noe som Thorvald ikke forventet.

– Vi har valgt å gi han full kompensasjon, sa Actas representant.

– Hva betyr det?

– Det betyr at han får tilbake pengene sine.

Ble rørt

– Husker du hva du tenkte da, spør Solveig?

– Det ble litt hardt for meg det der. Jeg hadde ikke forventet det. Man ble jo litt rørt, da.

– Ja, du måtte snu deg vekk?

– Ja, jeg måtte nok det, svarer Thorvald smilende.

IDYLLISK: TV 2 hjelper deg reiser til Hammerfest for å besøke Thorvald igjen.

Ble spurt om råd

På spørsmål fra Solveig om hvordan Thorvald opplevde å være med i TV 2 hjelper deg, svarer han følgende:

– Jeg fikk oppringning fra mange etterpå som spurte om råd. Jeg husker ikke hva jeg sa til de og hvilke råd jeg gav dem, sier Thorvald.

– Det må vel være å ikke gi seg, spør Solveig.

– Ja, det må jo være det, svarer Thorvald.