– Det er som å bli tvangsinnmeldt i Ku Klux Klan

De på Allianse-listen TV 2 har snakket med sier de vil benytte seg av den retten.

– Regner du med at du har en like fyldig liste når det nærmer seg valg?

– Vi forventer at mange kommer til å trekke seg, sier Lysglimt Johansen.

– Men jeg håper at en håndfull personer vil takker ja.

Vil kapre Frp-politikere

Flere av personene Johansen har satt opp på valglisten er Frp-politikere. Det er helt bevisst, sier han.

– Jeg mener Alliansen er det opposisjonspartiet Fremskrittspartiet burde vært, men aldri ble. Dette er en invitasjon for å invitere politikerne over til oss.

– Hvor mange av dem på listen har du spurt?

– En håndfull, sier Lysglimt Johansen.

– Det er med vilje vi har satt opp ganske mange for å gjøre det vanskelig for Frp-ledelsen å vite hvem vi har snakket med.

– Gjør du dette bare for å få oppmerksomhet, slik som når jeg nå ringer til deg?

OPPRØRT: Sjefsredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen reagerer sterkt på Alliansens siste valgtrekk Foto: Butt, Mariam

– Politikken er et spill. Jeg skal ikke påstå at ikke media er en del av det spillet, svarer Lysglimt Johansen.

– Politisk voldtekt

Johansen og Nettavisen-redaktør møttes tirsdag ettermiddag til debatt på TV 2 Nyhetskanalen.

Se hele debatten i videovinduet øverst i saken.

Johansen sier at han ønsker å endre valgloven tilbake til slik den var før.

– Dels ønsker jeg en debatt om hvem det er vi har som politikere i Norge og hvem det er som har mulighet til å bli satt opp. I dag er det de som klarer å navigere de klassiske etablerte politiske partiene, mens folket vil ha helt andre kandidater. Folk som Gunnar Stavrum, som vi leser og som har veldig stor leserskare og en tillit, en helt annen type tillit, sier han.

Han legger imidlertid ikke fram tall eller noe annet som underbygger påstanden om at det er dette det norske folk vil.

– Du oppnår vel ikke dette når kandidaten ikke ønsker å stå der selv, spør programleder Marte Lundgaard.

– Ja, det var faktisk sånn det var tenkt. I Norge har vi en valglov som sier at man plikter å ta valg. Det er formulert akkurat på den måten fordi velgerne selv må kunne peke ut hvem de tror er best til å styre landet, sier han.

Stavrum kontrer:

– Det var i hvert fall sånn. Nå er det sånn at du bare kan be deg strøket fra lista, sier han.

Men selv om man nå kan be seg strøket fra lista og ikke plikter å stille til valg med mindre man vil det selv, mener Stavrum det fortsatt er hull i valgloven.

– Det er ikke sikkert alle følger med på disse listeforslagene. Jeg hadde nok ikke kommet til å lese Alliansens liste hvis jeg ikke hadde blitt klar over dette, og da kunne vi kommet til 27. mai, så hadde jeg stått på lista til et parti jeg ikke ønsker å bli assosiert med overhodet, sier han.

– Normal folkeskikk er at du spør folk om de vil stå på lista, og så aksepterer du et nei. Det å tvinge folk, eller å ønske å tvinge folk til å stå på lista til et parti de ikke har noe forhold til, synes jeg er uhøflig.

– Som å bli tvangsinnmeldt i Ku Klux Klan

– Det er mange grunner til at jeg ikke vil stå på noen liste, men den viktigste er at jeg som redaktør ikke kan være i et avhengighetsforhold til et parti, for det gjør jo at jeg ikke vil ha integritet over hodet når jeg etterpå skal ta beslutninger, sier Stavrum.

Redaktøren sier videre at han aldri har sagt noe som tyder på at han er enig med Alliansens grunntanker.

– Så sent som i fjor høst fornektet Alliansen holocaust, og mener faktisk at ingen jøder døde i gasskamrene under andre verdenskrig. Det synes jeg er så hårreisende at jeg har skrevet i dag at det å bli satt opp på den lista, det er omtrent som å bli tvangsinnmeldt i Ku Klux Klan, sier en opprørt Stavrum.

– Respektløst og bare tull

Carl I Hagen er oppført på 4. plass på partiets Oslo-liste. Han sier han oppfatter oppførelsen som respektløs og bare tull.

– Det er ikke aktuelt at jeg står der, sier Hagen til TV 2.

Statssekretær Brage Baklien i finansdepartementet er satt opp på 10. plass på listen.

– Jeg ønsker absolutt ikke å stå på den listen, sier han når TV 2 opplyser ham om at han er kandidat.

– Det er helt uakseptabelt å bli ført opp, jeg vil sjekke de mulighetene jeg har til å bli strøket fra listen, sier han videre.