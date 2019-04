Ved årsskiftet hadde oljefondet falt i verdi og var på 8.256 milliarder kroner.



For første gang siden 2002 hadde fondet en negativ utvikling. Siden den gang har et sterkere aksjemarked, godt hjulpet av en svak krone, dratt opp verdien på fondet, skriver E24.

Et øyeblikk etter at fondet hadde en verdi over 9.000.000.000.000 kroner, falt det noe tilbake og balanserte seg rundt 8.994 milliarder kroner.

9.000 milliarder kroner tilsvarer ifølge Hegnar.no rundt 1,7 millioner kroner per innbygger.



