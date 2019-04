Ha sex med syv ulike personer på syv dager: – Ubehagelig og trist

– Må få lov til å gjøre det

Per Arthur Andersen er helsebror, og jobber på helsestasjon for gutter på Frogner i Oslo. Han mener det ikke er noe videre nytt at russen oppfordres til å ha sex.

– Om russen har lyst, og får til å ha sex med syv ulike personer på syv dager, må de nesten få gjøre det, så lenge den er sikker og samtykket. De må kjenne på om dette er noe de har lyst til, og ta en runde med seg selv, slik at de ikke ender opp med å gjøre noe de angrer på, sier Andersen til TV 2.

HELSEBROR: Per Arthur Andersen jobber som helsebror ved helsestasjon for gutter på Frogner i Oslo. Foto: Privat

Helsebroren tror russetiden kan være et påskudd for å gjøre ting man ellers ikke ville gjort. Han oppfordrer derfor ungdommene til å huske at det kommer en tid etter russetiden.

– Men er fokuset på sex nødvendig?

– Nei, det er det ikke. Men at sex er et hovedtema for 18- og 19-åringer er nesten å forvente. Det er viktig å huske at russetiden kan handle om veldig mye mer enn sex, sier Andersen.

– Noen er vågale

Han forstår at fokuset på at man skal ha sex med mange kan føre til et press, og at sannsynligheten for at noen sitter igjen med en følelse av å ha gjort noe de ikke har hatt lyst til kan øke.

– Kombinerer du sex med alkohol, kan samtykkegrunnlaget fort forsvinne. Dette må russen ha stort fokus på, slik at de ikke ødelegger sitt eget liv eller andres, oppfordrer Per Arthur Andersen.

Oscar Husebye (18) er president for Russens Hovedstyre. Han mener antall knuter som fokuser på sex er lavt i forhold til tidligere år.

– Det er ti knuter som handler om sikker sex blant hundre. 90 av knutene hverken oppfordrer til eller handler om å ha sex, sier han.

– Ikke noe nytt

Russepresidenten sier de har vært opptatt av at Sex og Samfunn (Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter) har vært positive til knutene og fokuset på samtykke, sikker sex og at seksuelle knuter ikke skal dokumenteres.

– Sex blant 18 og 19-åringer er ikke noe nytt, men det må gjøres på en god måte. Det mener jeg knutene sier veldig tydelig, og jeg håper ingen opplever ubehagelige ting under russetiden. Da må vi stille opp og ta vare på hverandre, og ta tak i dårlige holdninger og verdier, sier Husebye.

RUSSEPRESIDENT: Oscar Husebye mener det alltid vil være forskjellige meniger om knutene, men at de har vært opptatt av å lage knuter som passer for alle. Foto: Privat

– Hva er tanken bak knute 52 som oppfordrer russen til å ha sex med syv ulike personer på syv dager?

– Dette er ikke en knute for alle, og antagelig blant de mest vågale. Jeg regner ikke med at veldig mange gjennomfører denne - og for de som eventuelt måtte gjøre den, er det ekstra viktig å tenke på alt som er presisert i knutene om samtykke, sikker sex og at man ikke skal dokumentere det, sier presidenten.

Ulike meninger

​Aurora Oswald syntes ikke det er nødvendig at russeknutene fokuserer på sex, og andre drøye ting.

– Det blir en ytre motivasjon om man har sex kun for å få en knute, da mener jeg man gjør det på helt feile premisser, sier 18-åringen til TV 2.

Oscar Husebye sier det alltid vil være ulike meninger om knutene, og at Russens Hovedstyre er satt for å representere alle russ, og lage knuter alle kan gjennomføre.

– Det betyr ikke at alle skal ta alle knutene, men at man har et mangfold av knuter der noen er vågale, noen er hyggelige, noen er smarte og andre er humoristiske, sier han til TV 2.