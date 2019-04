Mange velger å lease istedet for å eie bil. Nå tror bilbransjen at det i fremtiden vil bli mer og mer vanlig å abonnere på en bil.

Slik fungerer det

– Du tegner et abonnement på en grunnpakke, så legger du på de ekstra tjenestene du vil ha, forklarer Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Car Norway. Han forteller videre at i grunnpakken ligger det en bil, reparasjoner, vedlikehold, forsikring, alle disse grunntingene i bilholdet. Så legger du til tjenester som henting og bytting av bil.

Forskjellen fra leasing er at du ikke er knyttet opp til en avtale i for eksempel tre år. Et abonnement kan du gå inn og ut av og eventuelt justere underveis.

– Vi har testet ut dette fra slutten av 2017 i syv land på ca 150 personer. Nå skal vi igang med runde to. Vi har lært endel om hva kundene ønsker og gjør nå endel justeringer, sier Herland. Dette er justeringer som for eksempel hva som må ligge i grunnpakken, at flere biler må inkluderes, og at brukerne ofte har behov for ulike biler ukedager og helg.

Pris

Prisen hos Volvo er mellom 5000 og 10.000 kroner per måned, alt ettersom hva du legger i pakken.

– Vi må helt klart endre måten vi tenker transport på, sier Broom-journalist Benny Christensen. Bilabonnement synes han høres fornuftig ut, men også ganske dyrt ut. Fordelen er at du får synliggjort kostnadene og får mer fleksibilitet. En annen fordel er at man slipper verditapet ved en slik ordning. En middels familiebil har et verditap på 1 000 til 2 000 kroner i uken, ifølge Christensen.

Bilvaner i endring

Christensen sier vi vet det å eie og kjøre bil i fremtiden vil bli annerledes enn slik det er i dag. Vi er i en bryting hvor ulike bildelingstjenester kommer, dog går mange i dag med dundrende underskudd.

At halvparten av bildistribusjonen til Volvo skal være abonnement innen 2025 høres ambisiøst ut, men vi vet at det kommer.