18-åring dømt for dobbeltdrap i Trondheim

DØMT: Tiltalte (18) har i retten fortalt om store psykiske problemer, og at han ikke husker noe fra drapene. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Den 18 år gamle afghaneren er dømt til tvungent psykisk helsevern for to drap og et drapsforsøk.