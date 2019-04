Mange bilprodusenter står med begge beine midt oppi store omstillinger om dagen. Forbrenningsmotorer ser ut til å bli mindre og mindre viktig og det satses stort og frisk på ulike elektriske drivlinjer.

BMW er en av produsentene som er langt framme her. De har allerede hatt stor suksess med sine ladbare hybrider – og for ikke å snakke om den lille elektriske i3 som har vært en av Norges mest solgte modeller de siste årene.

I 2025 skal BMW-gruppen tilby hele 25 elektrifiserte modeller, hvorav 12 skal være fullelektriske. Det vil si 12 nye, på bare seks år, i tillegg til de ladbare variantene. Ikke småtterier med andre ord. Elektrifiseringen kommer uten tvil til å gå veldig fort.

BMW iX3 er neste ut

Nye iX3 vil sammen med i3 være starten på noe svært viktig framover for den tyske produsenten.

BMW har allerede sikret seg rettighetene til modellnavnene BMW i1 og opp til i9, så vel som BMW iX1 til iX9 på det som trolig blir SUV-ene.

Suksessen med lille i3 er en ting. Den har på mange måter vært en viktig prøveklut som har gitt mye erfaring.

Med iX3 starter det for alvor. iX3 er som man kanskje forstår av navnet den elektriske varianten av den folkekjære SUV-en X3. En bil som etter stor sannsynlighet vil falle i smak her hjemme og et smart supplement til den lille i3. Den er ventet på markedet i 2020 og rekkevidden skal være på rundt 400 km i følge ryktene.

BMW iX3 er snart klar for lansering nå. En bil som bør passe norske bilkjøpere godt.

Samarbeid med Daimler

Biler som Mercedes EQC, Audi e-tron og etterhvert Volvo XC40 og Tesla Model Y, når de kommer, vi nok være de nærmeste konkurrentene her.

BMW sier at med deres produksjonsmetode vil det være mulig å bygge hybrid, fulllelektrisk og forbrenningsmotor på samme plattform. Deres varemerke, kjøreglede, skal fortsatt ha høy prioritet.

De samarbeider også med en arg konkurrent,nemlig Daimler (Og dermed Mercedes) på mobilitetstjenester som bildeling, parkering og ladenettverk. Garantert lurt av flere grunner. Både for å få en standardisering og selvfølgelig besparelser i form av felles utvikling.

BMW i4 blir en direkte konkurrent til Tesla.

i4 en Tesla-konkurrent

BMW har også planer om en bil som de kaller i4. Det er en modell som vil plassere seg mellom dagens BMW 3- og 5-serie, eller mellom Tesla Model 3 og Model S, om du vil. Altså en litt sporty personbil.

Ifølge ryktene skal den kunne gjøre unna 0-100 km/t på bare 4 sekunder og den skal ha en rekkevidde som matcher de nevnte konkurrentene – og vel så det. Ryktene sier rundt 600 kilometer på én lading. Da snakker vi!

Denne som etter alt å dømme blir en firedørs sedan /coupe ventes i 2021.

Mini Electric får vi kanskje se mot slutten av året.

BMW eier også retro-bilmerket Mini. Et kult merke med mye design og morsomme kjøreegenskaper som bør passe som hånd i hanske som en kjapp liten lommerakett av en elbil. Og den kommer. Kanskje får vi se den allerede senere i år.

SAV-en BMW iNext blir en veldig spennende bil..

Relanserer SAV 20 år etter

Et annet spennende konsept en BMW iNext. Her blåser BMW støvet av SAV-betegnelsen igjen. Det betyr Sports Activity Vehicle, og BMW brukte nettopp den betegnelsen for 20 år siden da de lanserte sin X5 for første gang.

Om vi skal gjøre et forsøk på å forklare forskjellen veldig kort, så går det vel på at SAV er en mer livsstil- og aktivitets-bil, enn en SUV som heller litt mer over mot det praktiske og nyttige.

Også iNext skal være elektrisk og det legges opp til at denne bilen i veldig stor grad skal være autonom, eller selvkjørende, om du vil.

BMW holder ellers kortene tett til brystet her og strør ikke akkurat rundt seg med hverken informasjon, tekniske data eller bilder, men dette er i alle fall en liten smakebit av hva vi kan vente oss den nærmeste par årene.

