Zampolli bor kun to dører bortenfor der en en 33 år gammel kvinne ble drept tidlig mandag morgen. Hun var alene hjemme med sin 14 måneder gamle baby da hun hørte bråk.

– Jeg hørte skrik utenfor. Det hørtes ut som en slåsskamp. Jeg tittet ut av døren, og da så jeg en mann som gikk rundt utenfor leilighetene og skrek. Da jeg så bort mot naboleiligheten så jeg kroppen til naboen min liggende på bakken, sier hun.

BLODSPOR: Alice Zampolli så blodspor på bakken utenfor døren sin. Foto: Privat

Alice er en av de aller første vitnene til å se den nå drapssiktede mannen etter drapshandlingen. Hun så blodspor utenfor døren, og at mannen ropte til folk at det måtte ringe politiet, før han ble pågrepet. Han var dekket i blod.

– Da jeg så mannen og så blodet, ble jeg redd. Men det var bra at jeg åpnet døren først etter at det hadde skjedd. Jeg kan ikke forestille meg hva som hadde skjedd om det var under kampen, sier Alice.

Hadde voldsalarm

Den 30 år gamle mannen er nå siktet for å ha drept kvinnen. Han er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, der en uke er på isolasjon.

De to var gift, men har den siste tiden vært separert. Begge to er iranske statsborgere. De har en åtte år gammel datter som nå tas hånd om av barnevernet.

Tirsdag ble det kjent at kvinnen var utstyrt med voldsalarm. Årsaken er ifølge politiet en hendelse på senhøsten i 2018 der kvinnen følte seg truet. Den nå drapssiktede mannen er en av flere personer som ble anmeldt for hendelsen.

Mannen ble også i 2014 dømt for å ha slått kvinnen, som da var hans ektefelle.

Politiet vil ikke opplyse om voldsalarmen ble utløst før drapet.

– Hva har gått galt?

– Det er altfor tidlig for meg å ha noen formening om. Det blir feil om jeg skal stå her i dag og mene om noe har gått galt, sier politiadvokaten.

– Hele årsaken til denne voldsalarmen er vel at hun skulle bli beskyttet.

– Det er jeg helt enig med deg i, sier hun.

Blomster utenfor åstedet

Tirsdag er det lagt ned blomster utenfor leiligheten der den 33 år gamle kvinnen bodde. Naboene er svært preget av det som har skjedd.

Det er kun noen måneder siden kvinnen flyttet inn i leiligheten sammen med sin datter, så de færreste av naboene har blitt kjent med henne.

BLOMSTER OG LYS: Flere naboer og bekjente har lagt ned blomster utenfor leiligheten der kvinnen bodde. Foto: Mathias Ogre

Flere har likevel sett den åtte år gamle datteren leke på plenen foran boligbygget. Zampolli sier det som har skjedd er ufattelig.

– Datteren er kjempesøt. Jeg har sett henne leke utenfor. Det er vanskelig å tenke på hva som har skjedd her, sier hun.