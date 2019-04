Russel Bucklew har vært på «death row» i 23 år.

Bucklew ønsker å bli henrettet ved giftgass istedet for giftsprøyte. Han uttalte til Associated Press i 2014 at han fryktet å ende opp som hjernedød.

Nå har amerikansk høyesterett avslått 50-åringens ønske, skriver AP.

Frykter ekstreme smerter

Bucklew har fått utsatt henrettelsen flere ganger. Han frykter å lide samme skjebne som Clayton Lockett, som ble henrettet med en ny og uprøvd giftblanding i 2014.

Lockett hadde store smerter og døde først etter at det hadde gått 43 minutter av et hjerteinfarkt. Normalt tar en henrettelse med giftsprøyte om lag 12 minutter.

Bucklew lider av en sykdom som kalles Cavernous Hamangioma, som forårsaker innsnevring av blodårer, og mange svulster i hodet og på ansiktet. Han hevder sykdommen gjør det sannsynlig at henrettelse med giftsprøyte blir ekstremt smertefull for ham.

amerikanske høyesterettsdommere har imidlertid ikke blitt overbevist om at Bucklew har behov for en alternativ henrettelse.

– En fange er ikke garantert en smertefri død. Det er ingen som er garantert en smertefri død, inkludert drapsofre, skriver høyesterettsdommer Neil Gorsuch.

Dommeren, som ble utpekt av president Donald Trump i 2017, skriver også at ofrenes pårørende har ventet i 23 år på at dommen skulle fullbyrdes.

Drap og voldtekt

50-åringen er dømt til døden for å ha drept Michael Sanders, kjæresten til Bucklews tidligere samboer Stephanie Pruitt. Drapet skal ha skjedd foran øynene på Sanders to sønner og Pruitts to døtre. Deretter bortførte han og voldtok eks-samboeren.

Siden rømte han fra fengsel, gjemte seg i huset til Pruitts mor, og mishandlet henne med en hammer. Han ble arrestert igjen kort tid etter.