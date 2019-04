– Fryktet for min datters liv

Det var alt fra utestengelse til grov sjikane. Moren husker spesielt godt en dag, da datteren kom hjem og var så glad for å bli inkludert i en chattegruppe med klassekameratene. Men plutselig var det ingen igjen i gruppa. Da hun endelig ble inkludert, forsvant alle til en ny chattegruppe - der hun ikke fikk innpass.

Det var stadig møter med skolens ledelse, men moren følte at hun ble stemplet som brysom fordi hun stadig tok opp mobbingen av datteren.

Tryglet om skolebytte

Jenta tryglet om å få bytte skole, men moren hadde et håp om å gjøre noe med miljøet isteden.

– Det er helt forferdelig å se at min egen datter er livredd for å gå på skolen og angst for hva neste dag bringer. Vi forsøkte å gjøre noe med problemet, men ble ikke hørt av de som er forpliktet til å hjelpe, sier moren.

1. august 2017 ble den nye mobbeloven innført, som pålegger at skolene skal reagere raskt i mobbesaker. Ellers kan elevene få saken sin prøvd av Fylkesmannen og skolene kan få dagbøter.

Men jentas mor mener det er vanskelig for de som er berørt å klage på at lovene ikke blir fulgt, når de må bruke de kreftene de har for å kjempe for en bedre hverdag og for å bli tatt på alvor.

Da verken jenta eller moren følte seg hørt av skoleledelsen, så de ingen annen utvei enn å la jenta bytte skole.

Fryktet selvmord

– Når det står mellom frykten for at datteren din tar selvmord eller å skifte skole, velger man selvsagt å redde barnet sitt, sier moren.

Hun syns det er fælt når det psykososiale miljøet på en skole er så ille at de ikke hadde noen annen utvei.

– Når mobbingen foregår i sosiale medier, kan en heller ikke flytte til naboskolen. Vi ble nødt til å velge en skole langt unna, for at jenta vår skulle få starte helt på nytt.

Det er nå to måneder siden 15-åringen begynte på ny skole. For første gang på mange år har hun begynt å få venner og blitt del av ett miljø. Moren holder pusten og håper at miljøet fra den gamle skolen ikke finner frem til datteren igjen via sosiale medier.