Audi-eierne råkjører mest på norske veier

Smart bilforsikring har gitt forsikringsselskapet Fremtind verdifull informasjon om hvordan Ola Nordmann faktisk kjører. Denne forsikringen belønner sikker kjøring med god flyt, og forsikringstakeren betaler bare for den faktiske kjørelengden årlig – ikke for en stipulert distanse.

En brikke i bilen registrerer en rekke forskjellige data, blant annet den faktiske hastigheten det kjøres med.

Hittil har 20.000 biler tilbakelagt over 200 millioner kjørte kilometer, og det har gitt mange interessante fakta.

Folk må beskyttes mot seg selv

– Drøyt én prosent av bilene har kjørt fortere enn 180 km/t, og dette har de gjort i til sammen 4.000 kilometer. Dette er marginalt i en større sammenheng, men dersom vi regner om tallene til å gjelde hele den norske personbilparken, finner vi at det ville bety at 36.000 biler kjørte over 180 km/t i til sammen 750.000 kilometer, og da blir det en annen sak, sier Svein Skovly, leder innovasjonslab i Fremtind Forsikring, til Broom.

– Volvo-grepet med å begrense toppfarten for sine modeller begynner virkelig å se fornuftig ut. Folk trenger åpenbart å bli beskyttet mot seg selv – det er jo noe rart med fart. Alle andre lovbrudd tar vi jo stort sett unisont avstand fra, men fart gjør de fleste åpenbar et unntak for, legger han til.

Bilmerkene med de mest aggressive sjåførene

Audi topper på fart

– Det er stor forskjell på bilmerkene når det gjelder hvor fort det kjøres, bekrefter Skovly.

– Vi har satt opp en 10 på topp-liste over de bilmerkene som er registrert med mest kjøring i hastigheter over 180 km/t, og ser at Audi topper denne listen klart foran Mercedes-Benz og Volvo. Deretter er det et godt sprang ned til resten, sier Skovly.

Lista ser slik ut:

1. Audi

2. Mercedes-Benz

3. Volvo

4. Nissan

5. BMW

6. Honda

7. Volkswagen

7. Ford

9. Skoda

10. Mazda

Høyest gjennomsnittsfart: Mercedes

– Hvordan er bildet når det gjelder gjennomsnittsfart for all kjøring?

– Vi ser et tilsvarende bilde med all fart, ikke bare ekstreme hastigheter. Gjennomsnittsfarten for all kjøring er høyere for bilene som er på topp på lista over ekstremfart. Også her skiller det mye mellom de tre raskeste og de øvrige bilmerkene på lista.

De 5 høyeste på gjennomsnittsfart:

1. Mercedes-Benz

2. Volvo

2. Audi

4. Skoda

5. Mazda

5. BMW

Nesten helasiatisk

De 5 laveste:

1. Honda (lavest)

2. Toyota

3. Kia

4. Hyundai

5. Ford

– Ford er bare hårfint foran Mitsubishi, så det mangler bare ørsmå desimaler for at denne lista skulle blitt helasiatisk, sier Svein Skovly videre.

Verstingene er 31 – 35 år

– Hvem kjører fortest?

– Vi kan aller først slå fast at 9 av 10 som kjører i ekstreme hastigheter over 180 km/t er menn. Aldersmessig befinner verstingene seg i gruppen 31 – 35 år. Dette er en gruppe som er litt yngre enn de UP beskriver som verstingene. En stor del av de yngste bilførerne har mye av kjøringen sin i området 100 – 140 km/t.

Volvo overrasker

– I den andre enden av skalaen finner vi bilførere som er 70 år eller eldre – her er andelen lave hastigheter klart høyest. Men det er jo noe som heter at fornuft er noe som kommer med alderen, sier Svein Skovly, som også melder om en overraskelse i dataene for ekstremt rask kjøring:

– Ja, den største overraskelsen på ekstrem fart, var BMW, som vi hadde ventet skulle komme høyere på lista. Tallene er ikke voldsomme, men det er likevel ingen tvil om at både Audi og Mercedes skiller seg skarpere ut her enn BMW. Det er også overraskende at Volvo er inne på topp tre, men det viser jo at deres fartsbegrensning vil ha effekt, slutter Skovly.

