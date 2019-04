Forrige uke ble det klart at TV-profilen Petter Pilgaard (39) og supermodellen Vendela Kirsebom (52) skal flytte sammen.

I forbindelse med at det ble annonsert at det kommer en ny sesong av parets realityserie «Vendela + Petter», avslørte de at de blir samboere.

I den kommende sesongen får TV-seerne bli med på blant annet husjakt.

I tirsdagens utgave av Se og Hør avslører kjendisparet at de har kjøpt en leilighet sammen på Vinderen i Oslo.

Ifølge ukebladet er prislappen på 17 millioner kroner.

Se og Hør beskriver leiligheten, som er i et sameie, som luksuriøs og moderne. Den er på 180 kvadratmeter og inneholder tre soverom og to bad. Leiligheten skal stå ferdig bygget mot slutten av 2019.

Eier hver sin leilighet fra før

Boligprosjektet på Vinderen har tidligere vært omtalt av Dagbladet. Avisen skriver at utbyggeren kuttet prisene på leilighetene med inntil tre millioner kroner i 2017, etter at de ikke ble solgt til opprinnelig pris, som var mellom 18,1 og 19,9 millioner kroner.

Pilgaard eier fra før av en leilighet på Majorstua i Oslo, mens Kirsebom er bosatt i en leilighet på Frogner i Oslo.

– Det blir deilig med mindre pendling mellom leilighetene. Jeg føler meg hjemme hos Petter, men det blir jo til at man lever litt i en koffert, sier Kirsebom til Se og Hør.

TV 2 har vært i kontakt med Pilgaard og Kirsebom tirsdag, og de har ikke noe å tilføye saken.

Egen realityserie

Pilgaard og Kirsebom fant kjærligheten da de begge deltok i den første sesongen av Farmen kjendis i 2016.

Etter Farmen kjendis-innspillingen fikk kjæresteparet sin egen realityserie på TV 2, kalt Vendela + Petter.​

Denne våren vender altså paret tilbake til TV-skjermen. Den andre sesongen av Vendela + Petter har premiere på TV 2 mandag 22. april.​

Se de første bildene fra den nye sesongen i videoen i toppen av saken.

– Evig kjærlighet

I forbindelse med lanseringen av den nye sesongen uttalte paret at de ser frem til å bli samboere.

– Dette er kanskje noe av det største vi kommer til å gjøre sammen, sa Kirsebom i en pressemelding.

– Jeg har egentlig aldri trodd på evig kjærlighet, men dette er dama jeg ønsker å dele livet mitt med, sa Pilgaard i pressemeldingen.​

Vendela + Petter har sesongpremiere mandag 22. april kl. 21.30 på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo.

