– Denne appen er som Tinder for barn

Problematisk

Mobbeombudet synes den nye appen Yubo, som tidligere hadde navnet Yellow, fort kan bli problematisk og nettopp derfor vil hun informere og advare.

Så mange som ni av ti barn og unge i alderen 9–18 år bruker en eller annen form for sosiale medier ifølge Medietilsynets ferske undersøkelse om barns medievaner.

Mobbeombudet ser også at det ikke er uvanlig å ha sosiale medier i niårsalderen, selv om det er 13-år grense.

Stadig yngre

Asmyhr ser også at barna blir stadig yngre når de begynner å bruke sosiale medier. Og hun innrømmer at hun blir uvel når hun ser jenter ned i sjuårsalderen som poserer med en gang de ser et kamera.

– Om du ser at datteren din på på syv år poser med trutmunn, så spør henne hvor hun har sett dette og hvorfor hun gjør det. Spør om hva hun tenker selv og på denne måten få i gang en dialog for å guide henne. Vi kan ikke begynne tidlig nok å snakke med barna om deres holdninger.

Mobbeombudets oppfordring er å være nysgjerrig og spørre barna hvilke apper de er på og hva de gjør der.

– Når du er en undrende forelder, vil ofte barna være interessert i å vise fram og lære bort. Da kan man få en god dialog om hvilken person man er og vil være med andre - både på nett og ellers, sier Asmyhr.

Eskalerer med alder

Faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten, som jobber for trygghet på nett for barn og unge, ser at mobbing blant unge på nett eskalerer ofte jo eldre barna blir.

– Det er spesielt blant barn og unge fra syvende trinn og oppover at vi hører mest om mobbing og uthenging gjennom slike apper hvor man kan være anonym, sier Tønnesen.

Barnevakten er at når brukerne er anonyme i en app, er det mange flere som krenker og mobber andre.

– Det er viktig å ha en tydelig samtale med barn og unge om all form for kommunikasjon på nett, og da spesielt den anonyme kommunikasjonen. Selv om du er anonym, er du ikke helt skjult og kan spores. Det er viktig at de unge brukerne forstår at norsk lov også gjelder på nett og mobil, sier faglederen.