Slik kan Frode Berg få komme hjem til Norge

Rettssaken mot Frode Berg (63) starter tirsdag klokken 13 norsk tid, uten at hans advokater Brynjulf Risnes og Ilja Novikov vil være tilstede.

De første timene vil gå til å behandle spørsmålet om forlenget varetekt.

Det er satt av inntil fire dager til saken, som vil foregå bak lukkede dører. Novikov er på reise i USA, og vil være tilbake i Moskva på onsdag.

Tror på uformell avtale

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes tror ikke at Bergs interesser blir skadelidende av at spørsmålet om forlenget varetekt blir behandlet uten hans faste advokat-team til stede.

– Saken skal gå for lukkede dører, siden det dreier seg om rikets sikkerhet. Jeg hadde nok ikke fått tilgang uansett, sier Risnes til TV 2.

Risnes mener det er overveiende sannsynlig at det hele veien har foregått prosesser for å få Berg hjem.

– Jeg tror ingen, heller ikke russiske myndigheter, er interessert i at han skal sitte veldig lenge i et russisk fengsel. Jeg tror man finner en løsning, sier Risnes.

Advokaten, som har bakgrunn som forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) med Sovjetunionen og russiske forhold som fagfelt, sier at slike saker tradisjonelt sett har vært løst gjennom uformelle avtaler mellom statene.

Rettssaken sammenfaller med et møte mellom statsminister Erna Solberg og Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg 9. april. Det er all grunn til å tro at deler av samtalene mellom de to statslederne kommer til å dreie seg om Frode Bergs skjebne.

Har spilt med åpne kort

I verste fall kan 63-åringen få en dom på opptil 20 års fengsel. Derfor kommer hans forsvarere til å hevde at nordmannen ikke visste hva han var med på, da han ble pågrepet 5. desember 2017 for spionasje i Moskva.

Berg har innrømmet og spilt med åpne kort overfor russiske myndigheter at han var på et oppdrag for den norske etterretningstjenesten, men hevder at han ikke visste hva oppdraget gikk ut på og hva slags skade dette kunne utgjøre for Russland.

Alt fra soningsoverføring eller benådning til en politisk eller diplomatisk avtale «på bakrommet» mellom Norge og Russland kan føre til at Berg får komme hjem, tror Frode Bergs norske advokat og eksperter.

– Jeg tror russerne legger seg på å presentere ham som et offer for norsk etterretningstjeneste, en person som ble misbrukt, og som dermed kan slippes fri etter forholdsvis kort tid bak lås og slå, sier NUPI-forsker Jakub Godzimirski til NTB.

Den tidligere spiontoppen Ola Kaldager, som ledet Forsvarets topphemmelige etterretningsgruppe E 14, tror at det har foregått et diplomatisk spill i kulissene for å få Berg hjem.