Bekrefter første mannlige profflag fra Norge

Det ble bekreftet av det norske laget under en pressekonferanse tirsdag formiddag.

– Det er noe vi som har fulgt norsk sykkelsport i mange år har drømt om. Nå har de unge og lovende ryttere noe å strekke seg etter. Kanalen ut til de store lagene er mange. Det her kan være en bra arena for norske ryttere, mener Kurt Asle Arvesen, som blir sportsdirektør for laget.

Det blir spekulert på en økonomisk ramme på om lag 40 millioner kroner, noe sykkelsjef for laget, Jens Haugland, verken vil bekrefte eller avkrefte.

– Det er ikke fullstendig «off», men jeg er ikke veldig opptatt av å konkretisere den øknomiske rammen. Jeg er veldig opptatt av å si at det skal gjøres ordentlig, men nøkternt og ydmykt òg. Det er et prosjekt vi skal ha lenge, påpeker Haugland overfor TV 2.

I februar bekreftet Haugland at laget gikk inn i en fase der de siste puslebitene skulle leges før de kunne sende inn en eventuell lisenssøknad. Søknadsprosessen er nå i gang.

Norske og danske ryttere

Så lenge søknaden om å oppgradere til prokontinivået (nivå 2) blir godkjent, noe som blir sett på som en formalitet, vil Norges første profflag på herresiden bli en realitet.

– Det er en stor dag for norsk sykkelsport, og en stor dag for oss som brenner for sykkel. De kan kjøre absolutt alle proffløp som finnes hvis de blir invitert. Til og med Tour de France, selv om det er litt langt frem, forklarer TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

– Hva betyr det i praksis at de tar steget opp?

– Det betyr veldig mye. Da blir disse rytterne profesjonelle. De får en kontrakt. Rytterne som tidligere gikk på stipend, vil nå tjene penger på å utøve sporten. Dette er et lag med gode holdninger, og jeg er helt sikker på at det er et lag som vil passe norske ryttere og den norske mentaliteten, svarer han.

Haugland ber om tålmodighet på spørsmål om når vi vil få se laget i de store World Tour-rittene.

– Svaret er at vi skal utvikle oss i den hastigheten vi synes er naturlig for oss. Vi skal ha med mange generasjoner som vi skal ta vare på. Så skjer det som skjer. Akkurat dét må sykkelpublikummet bare vente på, sier Haugland.

Laget skal ledes av Kurt Asle Arvesen, Stig Kristiansen, Leonard Snoeks og Arne Gunnar Ensrud. Sistnevnte skal være «head coach». Uno-X sier at det ikke er usannsynlig at nye ledere vil komme inn, og varsler at laget skal bestå av ryttere fra Norge og Danmark.