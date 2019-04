For en uke siden gjestet Melanie Brown (43), kjent som Mel B i Spice Girls, det britiske talkshowet «Piers Morgan's Life Stories».

Der kom hun med oppsiktsvekkende påstand om at hun og Spice Girls-kollega Geri Halliwell (46) hadde sex med hverandre på 90-tallet.

– Hun kommer til å hate meg for dette, fordi nå er hun en snobb som bor på landet med sin ektemann. Men det er sant. Det bare skjedde, og etterpå lo vi av det. Og det var det, sa Brown, som hevdet at det skjedde kun én gang.

– Skuffende

Nå har Halliwell svart på påstanden, og hun er ikke fornøyd med Browns uttalelse.

– Det har vært veldig skuffende å lese om alle disse ryktene igjen. Hun vil at dere skal vite at det som har blitt skrevet i det siste ikke er sant. Det har vært veldig sårende for hennes familie, sier en representant for Halliwell til E News.

Halliwell har vært gift med motorsport-profilen Christian Horner siden 2015. Sammen har ekteparet en sønn, og i tillegg har Halliwell en datter fra et tidligere forhold.

Ser frem til turneen

Selv om Halliwell kaller påstanden for «sårende», ser hun frem til å turnere med bandkollegaen senere i år, ifølge hennes representant.

– Geri gleder seg til å se jentene og fansen på turne, ha en fantastisk tid med alle sammen og skape noen nye minner, sier artistens representant.

KOLLEGAER: Her er Geri Halliwell og Melanie Brown fotografert sammen i London i 2013. Foto: Stella Pictures

– Geri er takknemlig for deres støtte lojalitet i så mange år. Hun elsker Spice Girls: Emma, Melanie, Melanie og Victoria, legger representanten til.

Trukket tilbake

Ifølge E News har Brown trukket tilbake påstanden etter talkshow-intervjuet.

Hun har uttalt til en australsk radiostasjon at hun aldri innrømmet at hun hadde hatt et seksuelt forhold til noen av Spice Girls-kollegaene, ifølge det amerikanske nettstedet.

Reunion-turné

I fjor kom nyheten om at Spice Girls skal gjenforenes. De skal legge ut på turné sommeren 2019.

«Posh Spice» Victoria Beckham (44) kommer ikke til å være med. Ifølge Sky News har hun nok med å følge opp designer-karrièren.

Spice Girls ble dannet i 1994, og gruppen opptrådte sist gang samlet under OL i London i 2012. De har ikke turnert siden 2007.

Reunion-turneen begynner i Manchester 1. juni, før gruppen drar videre til Coventry, Sunderland, Edinburgh og Bristol. Comebacket rundes av i London 15. juni.