Özil tjener mer enn Mbappé – sjekk hvem som topper ny rikingliste

Det anerkjente fotballmagasinet France Football har offentliggjort sin årlige liste over de best betalte fotballstjernene i verden.

Fotballstjernene fra Barcelona og Real Madrid dominerer listen, viser listen som er gjengitt av fotballnettstedet Goal.com.

Fem spillere som til daglig spiller i Premier League havner blant de 20 best betalte fotballprofilene i verden.

Kun Alexis Sánchez havner blant fotballens ti best betalte stjerner. Chileneren mottar 295,7 millioner kroner årlig på Old Trafford. Det holder til en sjuendeplass på listen over verdens best betalte stjerner.

Verdt å merke seg er imidlertid at Arsenal-stjernen Mesut Özil har høyere årsinntekt enn PSGs stjerneskudd Kylian Mbappé. Özil mottar 248,5 millioner kroner årlig på Emirates, mens Mbappé ifølge France Football tjener 240,8 millioner kroner i PSG.

Luka Modric, som stakk av med den prestisjetunge Ballon d’Or-prisen som et bevis på at han ble kåret til verdens beste spiller, er ikke blant de 20 fotballstjernene i verden med den høyeste inntekten. Lagkameratene Gareth Bale, Sergio Ramos og Toni Kroos havnet imidlertid alle på rikinglisten.

Ikke overraskende toppes listen av Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Begge har over svimlende én milliard kroner i årsinntekt.

På damesiden topper Lyons norske stjerne Ada Hegerberg med en inntekt på 3,8 millioner kroner i året. Amandine Henry havner på andreplass med en årsinntekt på 3,4 millioner kroner, mens Wendie Renard kaprer tredjeplassen med en årslønn på 3,3 millioner kroner.

​Her er de 20 best betalte fotballstjernene i verden per år, ifølge France Football (omregnet fra euro til norske kroner):

20. Sergio Ramos

Klubb: Real Madrid.

Total inntekt: 221 millioner kroner

19. Paul Pogba

Klubb: Manchester United.

Total inntekt: 224,4 millioner kroner

18. Hulk

Klubb: Shanghai SIPG.

Total inntekt: 225,4 millioner kroner

17. Kevin De Bruyne

Klubb: Manchester City.

Total inntekt: 226,3 millioner kroner

16. Sergio Agüero

Klubb: Manchester City.

Total inntekt: 234 millioner kroner