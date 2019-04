Jente (16) funnet med over 3 i promille

Den nevnte hendelsen skjedde på en russebuss i Grenlands-området i februar.

En gjeng med mindreårige hadde samlet seg i en russebuss for å drikke alkohol. Ungdommene er ikke russ før neste år, men hadde allerede skaffet seg en buss og bestemte seg for å starte feiringen på forskudd.

Politiet fikk etter hvert flere meldinger om bussen, og beskjed om at det hadde oppstått slåssing og bråk. Flere hadde på dette tidspunktet samlet seg utenfor bussen, både mindreårige og ungdom over 18 år.

– Farlig

Politiet rykket ut, og én person ble bortvist fra stedet. I denne sammenhengen fant de også en 16 år gammel jente som lå utenfor bussen.

Undersøkelser viste at jenta hadde over 3 i promille.

Det var NRK Telemark som omtalte saken først.

– Når du har så høy promille er det over normalen, og det er så høyt at det er farlig, sier leder for forebyggende avdeling i Grenland, Tor Ragnar Steffensen.

Politibetjentene besluttet at jenta var i en slik tilstand at hun måtte på sykehus. Dette er imidlertid ikke første gang politiet rykker ut på slike hendelser, og nå er de alvorlig bekymret.

– Frykten er at de skal gjøre noe de vil angre på hele livet, og vi er bekymret over at de ikke ser konsekvensene over det de gjør, sier han til TV 2.

– Slutter å reagere

Arve Strandheim jobber som forsker ved NTNU, og har spesialisert seg på ungdom, rus og psykisk helse. Han forteller at når man oppnår en promille på over tre så slutter kroppen nærmest å reagere.

– Det er en farlig akuttmedisinsk situasjon hvor du ikke klarer å ta vare på deg selv. Unge mennesker reagerer også ulikt enn voksne, og har lettere for å bli bevisstløs, sier Strandheim til TV 2.

Steffensen forteller at de hvert år opplever problemer med at mindreårig ungdom fester sammen med russen.

– Hvert år ser vi at unge jenter betaler penger for å kunne rulle. Russen har laget ulike satser, betaler du 250 kroner kan du være med i én time. Gir du 800 kroner får du være med hele kvelden. Dette er 16-17 år gamle jenter, og de tenker ikke over konsekvensene av det de gjør, sier politibetjenten.

– Hva er deres største frykt?

– Vi vet fra tidligere at det blir brukt en del narkotika om bord i disse bussene, og det er også et problem av berusede jenter er sammen med eldre gutter, sier han.

​Forsker Arve Strandheim forteller at et problem med ungdom og alkohol, er at de ikke drikker for å smake, men for å bli beruset. Dermed får de en grad av forgiftning hver eneste gang de drikker.