I februar varslet USA en ytterligere økning av sitt militære nærvær i Polen, samtidig som Polen har vært i dialog med USA om et «Fort Trump».

Nå øremerker forsvarsalliansen NATO over 2,3 milliarder norske kroner til forhåndslagring av amerikansk militært materiell i Powidz, vest for Warszawa i Polen, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ifølge Stars and Stripes.

Utstyr til en brigade

– Investeringene i infrastrukturprosjektet er en del av en større innsats. Ved å forhåndslagre utstyr øker vi beredskapen til våre styrker, sa Stoltenberg under en pressekonferanse i Brussel før han reiste til Washington for å markere NATOs 70-årsjubileum.

Forhåndslageret som den polske presidenten har foreslått kan hete «Fort Trump», skal romme pansret kjøretøy, ammunisjon og våpen til en brigade. Det er allerede rundt 4000 amerikanske soldater i Polen, i tillegg til nærmere 900 soldater i NATOs fremskutte nærvær i landet.

NATOs kampgrupper ble stasjonert ut i Baltikum og Polen i august 2016, og i april 2017 sendte NATO en brigade til det strategiske Suwalki-området.

I 2018 sto et russisk missilsystem som kan utstyres med atomvåpen kampklart i Kaliningrad, landstykket mellom NATO-landene Polen og Litauen.

Den polsk-litauiske grenseregionen, som strekker seg fra Kaliningrad-provinsen i nordvest til Hviterussland i sørøst, spiller en viktig rolle i NATOs forsvars- og forsterkningsplaner.

I Redzikowo i nord bygger det amerikanske missilforsvarsbyrået MDA et Aegis-rakettskjold, som etter planen skal stå ferdig i desember 2020. Polen har kjøpt Patriot-missiler fra amerikanske Raytheon for rundt 50 milliarder kroner.

– Trumps press har virket

– Amerikansk tilstedeværelse i Europa har økt. Amerikansk støtte til europeisk forsvar har økt, sier Charles Kupchan, professor i internasjonal politikk ved Georgetown University, til TV 2.

Donald Trumps press for å få allierte til å bidra med mer penger til mer forsvar har tydeligvis virket, mener den amerikanske professoren som har vært rådgiver for både NATO og amerikanske myndigheter.

– Han og Stoltenberg er enige om hvor viktig det er å øke forsvarsbudsjettene i Europa. På noen måter har Trumps presidentperiode vist hvor robust det transatlantiske samarbeidet er. Til tross for fornærmelsene og truslene om å trekke seg ut av NATO, går det egentlig ganske bra, sier Kupchan.