Jan Thomas og kjæresten Dan Kolltveit (30) har gått fra hverandre, det bekrefter stylisten overfor Se og Hør.

Singel siden årsskiftet

– Ja, det er riktig at jeg er singel igjen. De følelsene som skulle til for å etablere et langvarig forhold, var nok ikke til stede likevel. Vi hadde lik humor og delte blant annet interessen for stil og skjønnhet, men det var dessverre ikke nok. Vi har ikke vært et par siden jul, forteller han til bladet.

Det var i november Jan Thomas lettet på sløret om den gryende romansen med 30-åringen, som jobber som frisør og herrebarberer.

– Med denne «avsløringen» ønsker jeg å stoppe rykteflommen om hvem jeg har datet en stund. Det er deilig å få det ut, nå kan vi ferdes fritt hvor vi vil, sa han den gang til kjendismagasinet.

Også Kolltveit bekreftet forholdet.

– Jeg er veldig fornøyd, jeg. Men jeg er jo ikke vant med media og presse på samme måte som Jan.

Stylisten var tidligere i et forhold med den meksikanske arkitekten Ramiro Ricon Ledezma. Etter en kort tid begynte forholdet å slå sprekker, og i januar 2018 ble det kjent at paret hadde gjort det slutt.

Tøft brudd

Jan Thomas har tidligere vært gift med Christopher Mørch Husby. Paret fant kjærligheten i 2008, og giftet seg året etter på Grand Hotel i Oslo. I 2015 var forholdet over, og Jan Thomas fortalte God kveld Norge at bruddet mellom de to var svært tøft.

På spørsmål om hvorfor forholdet tok slutt, svarte han dette:

– Grunnen er nok all hetsen, mobbingen og oppmerksomheten som dette forholdet fikk. Den frykten jeg opplevde daglig med å kunne ligge på natten og holde Christopher i hånden og tenke: «Nå stikker han». Det er det som får følelsene mine frem, sa Jan Thomas gråtkvalt.

​