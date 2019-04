På denne årstiden er vi vant til å se svært mange nye bilmodeller på vintertest langt nord i Norge og Sverige. Bilprodusentene kjører tøffe testregimer, for å kunne være sikre på at bilene tåler vårt klima godt nok.

Vi har også sett flere kinesiske bilmerker på test i vår del av verden. Men når den nyoppstartede elbilprodusenten Byton nå har testet sin kommende M-Byte i kulde og snø, skjer det et sted som både er nærmere hjemme for dem – og svært eksotisk for oss.

Byton har nemlig akkurat sendt ut bilder av sin M-Byte på test – i Indre Mongolia. Og her snakker vi siste innspurt. M-Byte er beregnet å settes i produksjon i juni, med introduksjon i det kinesiske markedet mot slutten av året. Til Norge er den ventet tidlig i 2021.

Ikke havne i Tesla-fella

Byton har bygget en helt ny fabrikk i Nanjing. Her skal de legge opp til hypermoderne produksjon og har hentet inn en rekke personer med lang erfaring fra den internasjonale bilindustrien.

Det er ingen hemmelighet at Byton har fulgt Tesla og alle produksjonsproblemene deres tett. Og at de er fast bestemt på å ikke havne i den samme fella selv.

Testene startet opp i midten av 2018. Siden da har rundt 100 prototyper av bilen vært i aksjon i USA og Kina, både på testbaner og ute i vanlig trafikk.

– Byton får alle andre biler til å virke gammeldagse

I Indre Mongolia er det neppe veldig mange spionfotografer, derfor har Byton like godt sendt ut disse bildene selv!

Lang rekkevidde

Den norske interessen for denne bilen har vært skyhøy. Det har man også fått med seg hos Byton som har dyktige med å holde kontakt med interessentene, også i Norge.

Med en rekkevidde på 400 eller over 500 kilometer, avhengig av batteripakke, mulighet for firehjulsdrift og mye plass, passer den ypperlig for norske kjøpere.

Disse bilene kjører fortsatt mot strømmen - bokstavelig talt

Byton satser tungt med sin aller første bilmodell, da er det viktig at den også takler snø og kulde bra.

Møtte en av gründerne

Byton er dessuten banebrytende på teknologi. De byr på den største infotainmentskjermen i en serieprodusert bil – og en rekke muligheter knyttet opp mot at bilen hele tiden er koblet til internett. Les mer om det her.

Byton er tydelige på at rekkevidde er viktigere enn å vinne lyskryssdueller, men sier likevel at 0-100 km/t skal skje på høyst respektable 5-6 sekunder.

Vi i Broom møtte tidligere i år en av gründerne bak den rykende ferske elbilprodusenten Byton, Henrik Wenders. Du kan se hele intervjuet med ham under, her er noe av det han kunne fortelle:

Luftfjæring kommer ikke.

Tilhengerfeste og takstativ blir ikke tilgjengelig på M-Byte (bare ettermarkedsutstyr til å holde sykkel osv).

Både tilhengerfeste og takstativ er høyaktuelt for sedanen som kommer i 2022.

Toppfart blir rundt 180 km/t på M-Byte.

I tillegg til å bruke ansiktsgjenkjenning for å få tilgang til bilen, får bilen tradisjonell nøkkel.

Les mer om annerledes-bilen fra Byton og tankene bak prosjektet her

Byton M-Byte – uten kamuflasje – er ventet til Norge i årsskiftet 2020/2021, hvis alt går etter planen hos den nystartede kinesiske bilprodusenten.

Her kan du se intervjuet vårt med Henrik Wenders:

