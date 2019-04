Det melder flere britiske medier, deriblant BBC og The Times.

Flere videoer sirkulerer i sosiale medier. Pickford, som er det engelske landslagets førstevalg i mål, blir i den ene videoen hetset for keeperferdighetene sine av en mann. Da lar han seg tilsynelatende ikke provosere, og stiller opp for å ta et bilde med en annen person.

I en annen video, utenfor baren, ser det ut til at Pickford blir dratt bort fra en folkemengde etter håndgemeng.

Ifølge The Times skjedde dette i keeperens hjemby, Sunderland. Foranledningen til bråket skal ha vært hetsende kommentarer mot Pickfords forlovede, skriver den britiske avisen.

– Vi ser på saken etter å ha blitt gjort oppmerksom på at en av våre spillere kan være involvert, skriver Everton i en pressemelding.

The Times hevder at keeperen skal snakke med Evertons manager, Marco Silva, om hendelsen i dag.

(©NTB/TV 2 Sporten)