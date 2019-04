Med flagget på brystet!

For meg var det en bonus da jeg ble tatt ut på landslaget, og opplevelsene svingte fra det å mestre til å føle at jeg mislyktes. På klubblaget var jeg en av de beste, men nå var det mange som var vel så gode som meg. Det var ikke like enkelt å drible alle. Jeg var godt utenfor komfort-sonen, og følelsen av mestring kom sjeldnere.

Dette var selvfølgelig utrolig god læring. Jeg husker spesielt da jeg kom på en av mine første landslagssamlinger i Østfoldhallen som 13-åring. Jeg var vant til finspill og kombinasjoner fra jentefotballen i Oslo, og det som møtte meg i Østfoldhallen var duellsterke spillere fra små bygder rundt om i Norge. De spilte i tillegg med gutta, så her var det hodedueller og sklitaklinger. Her måtte jeg tøffe meg opp!

Nåløyet er ekstremt trangt, spesielt på guttesiden, men også jentefotballen har hatt en ekstrem utvikling de siste årene der flere av de store fotballnasjonene satser stort. For å komme på landslaget kreves hard og smart jobbing. Det må trenes på de riktige tingene med kvalitet og nok antall timer.

For dagens ungdom handler det også om å stå i mot alle fristelser, og de er det mange flere av nå enn før. Jeg tror for eksempel ikke man kan sitte på rævva og «game» i fem timer, for så trene 90 minutter. Jeg tror man må være mer i aktivitet hele dagen, og bruke kroppen til mer enn bare fotball.

Hvis ikke, kommer belastningsskadene. Det blir for ensidig trening. «Boksen går» og stikkball gir kroppen påfyll, og da belaster vi andre muskler enn bare fotballmusklene. Ikke glem løkkefotballen. og det skader heller ikke å gå en skitur selv om du har en «viktig» fotballkamp i løpet av helgen når du er tolv år.

Hva med miljø, gener og skader? Ja du må ha noe flaks. Er du treg eller rask, er du stor og sterk eller liten og tynn? Alt spiller inn i idrett. Fotball er kanskje den største idretten der man ikke behøver å selektere basert på dette, da det er så mange andre faktorer du kan kompensere med, men for å nå toppen må du nok være heldig med foreldrene dine.

Det hele krever også mental styrke. Som spiller må du takle alle situasjoner, motgang og medgang.

En annen ting som er sikkert er at vi mister utrolig mange utøvere på grunn av skader. Du kan ha uflaks, men det kan også gå på apparat og oppfølging. I tillegg så har jeg erfart at det man gjør når man er skadet er avgjørende. Du må trene mer, men på andre måter. I tillegg til at du må gjøre de riktige valgene, for skader kan stoppe karrieren om man ikke gjør ting riktig.

Igjen vil jeg ta dere med tilbake til egen oppvekst. Jeg spilte firenasjonersturnering for J16, og i første omgang mot Danmark sa det «pang». Det var en utrolig smerte! Noen måtte ha sparka meg!

Jeg ble båret inn i garderoben og fysioen testet kneet mitt. Det tok ikke lang tid før jeg forstod at det var alvorlig. Korsbåndet hadde røket. Der og da sa det meg ingenting, for jeg hadde ikke behøvd å forholde meg til skader før nå.

Så kom beskjeden. Ett år uten fotball!? Jeg trodde jeg skulle dø…

Og hva gjør man da? Jeg dro på en tre-ukers språkreise til Malta. Det var kanskje ikke det mest seriøse valget, men for meg var dette riktig. Jeg måtte gjøre noe annet.Så startet opptreningen. Utallige opptreningstimer. Helt alene. Nå er man plutselig uten et lag og en trener. Alt handler om at du selv må gjøre jobben, og det er ingen som er står og forteller deg hva du skal gjøre.

Jeg gjorde jobben, og jeg likte faktisk å trene strukturert mot målet om å komme tilbake. Det var en viktig læringsprosess og jeg tror ikke jeg hadde kommet så langt i karrieren uten denne. Ett år etter skaden ble jeg tatt ut til A-landslagssamling. Det kom som lyn fra klar himmel etter ett år i styrkerommet.

Fotballen er også brutal. Du er en brikke i et spill, skader kan komme og trenere kan verdsette andres kvaliteter over dine egne. Den nye fotballen krever også håndtering av klubber og agenter som lover gull og grønne skoger.

Etter en lang karriere med flagget på brystet føler jeg meg privilegert, målet om landslaget har jeg oppnådd og jeg mange opplevelser rikere. Det som sitter sterkest i er fortsatt følelsen av mestring, for eksempel den euforiske gleden ved å score et avgjørende mål.

Men det er ikke bare dette, det er like mye gleden av å lykkes som ett lag.

Så til slutt bare en oppfordring: Uansett hvor langt en kommer i jakten på drømmen sin, håper jeg at ønsket om å trene for å bli bedre er like stort som målet om landslaget og profflivet.

For gjør du den jobben hver dag, er jeg sikker på at sjansen er mye større for at du når drømmen din!

Solveig.

