Byggotto servert med ovnsbakte rotgrønnsaker.

Du trenger:

175 g byggryn eller middagsperler fra Holli mølle (byggryn legges i bløt 2-3 timer før koking, middagspeler skylles i kaldt vann før koking. Les fremgangsmåte lenger ned i oppskriften)

2 sjalottløk

3 ss olje eller 2 ss smør

4 dl kyllingkraft/buljong

ca. 2 dl eplemost

2 ss finhakket gressløk eller vårløk

ca. 1 dl lagret fast hvit norsk ost eller parmesan eller melkefri soyakremost

saft av 1/2 sitron

Ovnsbakte rotgrønnsaker

250-300 g rødbeter, gulbeter, polkabeter (eller andre rotgrønnsaker)

2-4 fedd hvitløk (kan sløyfes)

olivenolje

2-3 kvister friske urter for eksempel timian eller rosmarin

salt, grovmalt pepper

Varm stekeovn til 225 grader.

Skrell og del betene i båter (Wenche pleier å ta på gummihansker for å slippe å få røde negler/hender av rødbetene). Legg i et ildfast fat sammen med skrellet hvitløk, olje og friske urter, vend lett om slik at oljen smører seg rundt betene. Dekk med aluminiumsfolie og stek i ca 45 min til betene er møre (tiden avhengig av størrelsene på båtene).

Hell av bløtevannet og kok byggryn i nytt vann i 30-40 min til de er møre. Perlebygg skylles i kaldt vann og kokes i ca 30 min.

Rens og finhakk løk og surr blank (ikke brun) i olje/ smør.



Tilsett byggryn (uten bløtevann) eller middagsperler og spe med kyllingkraft og eplemost i 2-3 omganger. Kok til grynene er møre ( 30-40 min for byggryn og ca 30 min for middagsperler) til det bare er så vidt litt væske igjen.



Tilsett revet ost/melkefri kremost og smak til med salt og sitron.

Server byggotto toppet med de bakte betene og litt ekstra revet ost.

