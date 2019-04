Rapperen Nipsey Hussle (33) ble søndag erklært død etter å ha blitt skutt på gaten i Los Angeles.

Skytingen skjedde utenfor en klesbutikk som 33-åringen eide.

Mandag kveld amerikansk tid samlet hundrevis av mennesker seg på stedet for å minnes rapperen, som egentlig het Ermias Davidson Ashgedom.

Flere skadd

Etter hvert har det kommet meldinger om at flere personer har blitt skadd under minnemarkeringen. Minst fem personer har fått hjelp av helsepersonell på stedet, skriver CBS News skriver at minst fem personer har fått hjelp av helsepersonell og at en person er kritisk skadd.

Mandag samlet folk seg på stedet hvor rapper Nipsey Hussle ble skutt og drept. Foto: Ringo H.w. Chiu

Én person har blitt knivstukket, men det er foreløpig uklart om dette er den samme personen som har blitt knivstukket.

Los Angeles Times melder at minst ti personer er fraktet til sykehus og at to personer er kritisk skadd.

Det ble også meldt om skyting under minnemarkeringen, men dette stemmer ikke ifølge politiet.

Savnet

To andre personer ble skadet i skyteepisoden som skjedde klokken 15.20 lokal tid, det opplyste politiet i Los Angeles søndag.

Nippsey Hussle har tidligere samarbeidet med flere kjente artister, som Kendrick Lamar, Drake og Young Thug. Flere kjendiser har uttrykket sin sorg etter drapet.

– Du arbeidet for noe positivt for miljøet ditt hver gang du hadde muligheten til å uttrykke det, og på grunn av det har du inspirert millioner. Millioner som vil jolde oppe ettermælet ditt for alltid. Hvil blant stjernene, skrev Pharrell Williams på Twitter etter at dødsfallet ble kjent.