Over 1.000 smittet av kolera i Mosambik

BEHANDLING: 28. mars fikk flere behandling ved dette senteret i Macurungo etter at fem personer fikk bekreftet kolerasmitte. Bare dager senere har tallet steget til over tusen. Foto: Yasuyoshi Chiba

Over to uker etter at Mosambik ble rammet av en syklon, har minst 1.052 personer har blitt smittet av kolera, ifølge helsemyndighetene.