Med 322 mot 277 stemmer gikk flertallet i Underhuset mandag inn for å si ja til at det skal holdes avstemninger over alternative brexit-forslag.

Det ble totalt stemt over fire brexit-forslag i kveld, men samtlige av disse ble nedstemt. Det melder flere internasjonale medier sent mandag kveld.

Det ble blant annet stemt over et britisk medlemskap i tollunion med EU, og en EØS-løsning som ligner på den norske modellen.

Et tredje forslag gikk ut på å legge enhver avtale som Parlamentet stemmer for, ut til folkeavstemning, og et fjerde forslag dreide seg om å forlenge forhandlingsperioden med EU.

Marginalt

Nærmest kom forslaget om en tollunion, som ble nedstemt med 276 stemmer mot 273. Folkeavstemnings-alternativet var også særs nære, med 292 mot 280 stemmer.

Men alle disse ble altså nedstemt i Underhuset mandag kveld. Dermed famler britene fortsatt i blinde i brexit-kaoset, under to uker til de krasjer ut av EU – gitt at de ikke klarer å komme fram til en ny retning overfor EU innen den tid.

Labour-leder Jeremy Corbyn har allerede bedt om en tredje runde med såkalte «indikerende» avstemninger onsdag for å få bukt med den fastlåste situasjonen.

– Tapsmarginen for et av forslagene i kveld var meget liten. Hvis det er godt nok for statsministeren å få tre muligheter for sin avtale, burde også parlamentsmedlemmene gjennomføre en ny runde på onsdag, sier Corbyn.

– Nekter å inngå kompromisser

Storbritannia skulle i utgangspunktet ha forlatt EU 29. mars, men May og EU ble enig om utsettelse slik at hun kunne gjøre et nytt forsøk på å få flertall for sin brexitavtale. Det klarte hun ikke da hun fredag la fram sin utmeldingsavtale for tredje gang. For tredje gang sa flertallet nei.

Mays nederlag og dagens avstemningsresultat betyr at Storbritannia etter planen skal forlate EU 12. april, og landet kan risikere å krasje ut av unionen uten noen avtale.

Brexit-minister Stephen Barclay sier at regjeringen nå vil forsøke å samle støtte rundt Mays avtale denne uken. Han sier regjeringen skal møtes tirsdag for å diskutere saken videre.

Representantene fra det nordirske unionistpartiet DUP, som May er avhengig av for å ha flertall i Parlamentet, valgte å avstå fra mandagens avstemning.

Like etter at kveldens resultat var klart, trakk statssekretær Nick Boles seg fra det konservative partiet og gikk ut av salen.

– Mitt parti nekter å inngå kompromisser. Jeg beklager derfor at jeg ikke lenger kan representere dette partiet her, sa Boles i en følelsesladd uttalelse. Han mottok applaus i Underhuset.

(TV 2/NTB)