Tottenham-legendene hyller klubbens nye stadion: – Kun toppen av kransekaken

– På slutten var det på en måte som å spille på White Hart Lane, bare litt større. Hele greien er forbløffende, sier 52-åringen.

Kantspilleren ble kåret til årets spiller i England av både journalistene og spillerne i 1998/99-sesongen, og nå 20 år senere er han full av lovord om sin gamle klubbs nye hjem. Spesielt den nye South Stand, der 17500 tilskuere tar plass på den enorme «veggen» bak det ene målet, imponerte.

– Tribunen bak målet er åpenbart spesiell. Jeg kan se for meg Harry Kane eller noen andre score mål der, se opp og, ja..., sier Spurs-legenden, mens han himler drømmende med blikket.

Spår lys fremtid for klubben

Nå tror franskmannen på lyse tider for sin tidligere arbeidsgiver, og omtaler flyttingen til det nye anlegget som «et enormt steg framover».

– Det å spille vekke hjemmefra er åpenbart ikke noe du ønsker, og nå har det vært slik lenge. For det første fortjener de å spille her, de fortjener å ha sin egen hjemmebane, og nå er ventetiden over. Forhåpentligvis blir onsdagen starten på noe veldig, veldig interessant og fantastisk.

– Tror du det nye anlegget virker mer attraktivt med tanke på å lokke til seg nye spillere?

– Jeg tenker at stadion er del av et helt prosjekt. De har nye fasiliteter på treningsbanen og det nye stadionanlegget. Alt går fremover, så jeg tenker at fremtiden til Tottenham ser veldig lys ut, sier Ginola.

Kort avstand til banen - akustikk sentral i planleggingsfasen

Supporterne som møter opp på Spurs' hjemmekamper fremover kan glede seg til å oppleve et stadionanlegg der man har forsøkt å optimalisere atmosfæren, da anlegget er designet som en konserthall og med akustikk som en sentral del av planleggingsfasen.

Avstanden til gresset fra de nærmeste tribuneradene er under åtte meter i vest, nord og øst og under fem meter i sør. Til sammenligning er det 18 meter på Wembley og 13 meter på Emirates, og tidligere Spurs-spiller Steffen Freund er blant dem som mener eks-klubbens måte å tenke på nå kan være en modell rent globalt.

– Det er et spesielt sted. Du kan se forskjellen til andre ny stadioner, som Emirates og Etihad. Supporterne er nærmere banen. Alt har vært godt planlagt. Det er en beskjed til alle i England og i hele verden: Du kan bygge pene stadioner med en fin atmosfære, og samtidig ha plass til over 60000 tilskuere. Dette er bedre enn de fleste stadioner i Premier League, og til og med bedre enn Wembley, for supporterne er virkelig nære, sier tyskeren til TV 2 etter selv å ha fått erfare hvordan det er å spille der.

Iversen gjester TV 2-studio: – En egen hjemmebane betyr mye

Onsdag kveld skal anlegget innvies, og selv om anledningen i seg selv er historisk uavhengig av tingenes sportslige tilstand, er kampen også av vesentlig betydning for Spurs' sjanser for å sikre seg en god plassering i Premier League denne sesongen. Tidligere Tottenham-profil Steffen Iversen gleder seg.

– Banen ser helt fantastisk ut, og jeg tror både spillere, supportere og alle sammen som bryr seg om Tottenham gleder seg til kampen i kveld. Og det ser ut som om de trenger noe nytt også. Det har vært dårlig de siste ukene. Jeg tror de trenger å få i gang hjemmebanen sin for å komme seg inn i topp fire, sier 42-åringen.

Han gjester TV 2s Premier League-studio onsdag, og er spent på gamleklubbens vegne. Mannen med 36 Premier League-mål på 143 kamper for de liljehvite vektlegger også viktigheten av å faktisk ha sitt eget hjem i det som blir en spennende sesonginnspurt.

– En egen hjemmebane betyr mye. Du har en tilhørighet et sted, og det merker man godt selv. Jeg har vært i mange forskjellige lag, og det var alltid godt å være på hjemmebane, sier Iversen.

Forut for onsdagens kamp er nordlondonerne nummer fire på tabellen, forbigått av erkerival Arsenal i helgen, men med Manchester United kun bak på målforskjell (riktignok med en kamp mer spilt etter tirsdagens tap for Wolves) og Chelsea kun poenget bak, blir alle kamper i innspurten ekstremt viktige.

– Jeg tror Tottenham skal klare å ta nok poeng til å havne i topp fire, men det blir tøft. De hadde alt i sin hule hånd, og de er nødt til å snu den trenden. Det er nødt til å begynne allerede i kveld, sier Iversen.

