25. mars ble en liten jente født på Nebreska Medical Center i Omaha.

Men denne jenta kom verden på en litt annerledes måte.

Matthew Eledge og Elliot Dougherty hadde lenge ønsket seg barn. Da temaet kom opp for resten av familien, tilbød moren til Matthew og søsteren til Elliot seg å hjelpe til.

Det var AP som først omtalte saken.

For en uke siden ble Matthew Eledge og Elliot Dougherty foreldre til en liten jente. De forteller at de bare har fått positive tilbakemeldinger. Foto: Ariel Panowicz via AP

Dermed ble det bestemt at den da 60 år gamle moren skulle være surrogatmor, mens søsteren ble eggdonor for paret.

Kort tid senere ble sæden til Matthew og egget til Elliots søster plassert inn i moren.

Cecilie Eledge fikk nøye oppfølging av legene under graviditeten. Foto: Ariel Panowicz via AP

Moren, med navnet Cecilie Eledge, hadde vært gjennom overgangalderen, men hun ble godkjent som en surrogat eter omfattende undersøkelser.

Dr. Ramzy Naked er fostermedisinsk spesialist. Han jobbet med familien under graviditeten. Til Omaha World-Herald forteller han at de særlig overvåker eldre mødre nøye, og at alt var lagt til rette for et godt utfall for hele familien.

Det var sterke følelser i sving da datteren til Matthew Eledge og Elliot Dougherty ble født 25. mars. Foto: Ariel Panowicz via AP

En uke er nå gått siden fødselen. Ifølge familien har de ikke mottatt annet enn støtte og fine tilbakemeldinger.